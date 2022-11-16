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Меган Маркл розповіла, яку головну пораду отримала напередодні весілля з принцом Гаррі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1134
Час на прочитання
2 хв
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Меган Маркл розповіла, яку головну пораду отримала напередодні весілля з принцом Гаррі

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекська записала свій черговий подкаст, який називається "Архетипи". Новими гостями Меган Маркл стали акторки Джаміла Джамі, Шохре Агдашлу та Ілану Глейзер.

Знову не обійшлося без особистих історій Меган Маркл, які так чи інакше пов'язані з її життям у британській королівській родині. Герцогиня Сасекська поділилася порадою, яку отримала від дуже впливової жінки, чиє ім'я вона не назвала, напередодні свого весілля з принцом Гаррі.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Вона сказала мені: я знаю, що твоє життя змінюється, але, будь ласка, не відмовляйся від своєї активності. Не здавайся, тому що це так багато означає для жінок і дівчат", — розповіла Меган Маркл. — "І я продовжувала працювати для жінок і дівчат, тому що це так важливо. Але також і тому, що вона заохочувала мене робити це", - наголосила герцогиня.

У подкасті Меган, звичайно ж, згадала про ту історію з рекламою Procter & Gamble, коли вона, будучи зовсім юною дівчинкою, написала листа, в якому вказала на факт, що вони рекламують засіб для миття посуду тільки для жінок, ніби миття посуду не стосується чоловіків.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Я не думаю, що діти мають рости, думаючи про такі речі, що все робить тільки мама", — написала тоді сказала 11-річна Меган у своєму листі.

Підтримка жінок залишалася ключовою справою у благодійній діяльності Меган після того, як вона стала членом британської королівської сім'ї, зокрема і покровителькою Smart Works, організації, яка допомагає безробітним та вразливим жінкам здобути впевненість, необхідну їм для успіху на співбесідах при прийомі на роботу.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

До речі, це єдина організація патроном якої залишилася Меган після того, як вони переїхали з Гаррі до Каліфорнії.

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Дата публікації
Перегляди
1134
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