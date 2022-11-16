Меган Маркл розповіла, яку головну пораду отримала напередодні весілля з принцом Гаррі

Знову не обійшлося без особистих історій Меган Маркл, які так чи інакше пов'язані з її життям у британській королівській родині. Герцогиня Сасекська поділилася порадою, яку отримала від дуже впливової жінки, чиє ім'я вона не назвала, напередодні свого весілля з принцом Гаррі.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Вона сказала мені: я знаю, що твоє життя змінюється, але, будь ласка, не відмовляйся від своєї активності. Не здавайся, тому що це так багато означає для жінок і дівчат", — розповіла Меган Маркл. — "І я продовжувала працювати для жінок і дівчат, тому що це так важливо. Але також і тому, що вона заохочувала мене робити це", - наголосила герцогиня.

У подкасті Меган, звичайно ж, згадала про ту історію з рекламою Procter & Gamble, коли вона, будучи зовсім юною дівчинкою, написала листа, в якому вказала на факт, що вони рекламують засіб для миття посуду тільки для жінок, ніби миття посуду не стосується чоловіків.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Я не думаю, що діти мають рости, думаючи про такі речі, що все робить тільки мама", — написала тоді сказала 11-річна Меган у своєму листі.

Підтримка жінок залишалася ключовою справою у благодійній діяльності Меган після того, як вона стала членом британської королівської сім'ї, зокрема і покровителькою Smart Works, організації, яка допомагає безробітним та вразливим жінкам здобути впевненість, необхідну їм для успіху на співбесідах при прийомі на роботу.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

До речі, це єдина організація патроном якої залишилася Меган після того, як вони переїхали з Гаррі до Каліфорнії.

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