Меган Маркл скопіювала образ дружини короля, який зрікся трона — Волліс Сімпсон

Меган Маркл вже не вперше порівнюють з іншою американською акторкою, яка підкорила серце британського принца, а потім і короля - Волліс Сімпсон.

У червні Меган із чоловіком принцом Гаррі прилітала до Великої Британії на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II. Тоді пара відвідала службу подяки у соборі Святого Павла.

Меган, герцогиня Сассекська та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Для цього виходу герцогиня Сассекська обрала вбрання від кутюр — білу сукню-пальто з поясом від Dior, пошиту на замовлення. Доповнили вбрання ексклюзивні туфлі-човники теж від французького Модного дому Dior, капелюшок та білі рукавички.

А трохи більше 70 років тому в дуже схожому білому пальті та рукавичках герцогиня Віндзорська, Волліс, дружина короля Едуарда VIII, який зрікся заради неї від британського престолу, сфотографувалася на їхній віллі в Біарріц, у Франції. Це було 1951 року. Багато років подружжя жило у Франції, де й одружилося 3 червня 1937 року.

Волліс Сімпсон у Франції / Фото: Getty Images

Схоже, Меган Маркл добре знайома з біографією Волліс Сімпсон і надихнулася її образом, обравши для королівської служби схоже вбрання.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Getty Images

Меган, герцогиня Сассекська / Фото: Associated Press

Про те, чому Меган Маркл – нова Волліс Сімпсон і чому порівнюють двох герцогинь, ми вам уже розповідали.

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