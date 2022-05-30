Меган Маркл спробувала помиритися з батьком після того, як він переніс інсульт

Меган Маркл спробувала помиритися з батьком після того, як він переніс інсульт

Меган Маркл має намір помиритися з батьком Томасом після того, як стало відомо про його госпіталізацію з інсультом до госпіталя.

Відомо, що Томаса Маркла вже виписали з лікарні через п'ять днів, які чоловік провів там. За цей час його дочка герцогиня Сассекська спробувала помиритися з батьком, подолавши конфлікт, який триває між ними чотири роки.

Видання Daily Mail повідомляє, що Меган поговорила з батьком, але жодні подробиці не розголошуються. Раніше повідомлялося, що Томас Маркл планував полетіти до Великої Британії на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II. Але тромб у правій частині мозку зірвав його плани.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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Минулого тижня чоловіка терміново доправили до лікарні поруч із його будинком у Росаріто, в Мексиці, а потім на машині швидкої допомоги доставили до кордону з США, де чекала машина швидкої допомоги, щоб переправити його до лікарні до Сан-Дієго, в Каліфорнії. Весь тиждень він перебував у реанімаційному відділенні.

Тепер на чоловіка чекає період реабілітації, який триватиме деякий час. Імовірно, після повернення Меган і Гаррі з Великої Британії (вони їдуть на ювілей королеви), герцогиня може спробувати побачитися з батьком, якого не бачила від 2018 року.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Томас не зміг приїхати на весілля дочки 2018 року після перенесених двох серцевих нападів лише за кілька днів до цього. Від того часу вони не зустрічалися особисто і лише кілька разів спілкувалися телефоном.

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