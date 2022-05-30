Меган Маркл спробувала помиритися з батьком після того, як він переніс інсульт

Меган Маркл має намір помиритися з батьком Томасом після того, як стало відомо про його госпіталізацію з інсультом до госпіталя.
Відомо, що Томаса Маркла вже виписали з лікарні через п'ять днів, які чоловік провів там. За цей час його дочка герцогиня Сассекська спробувала помиритися з батьком, подолавши конфлікт, який триває між ними чотири роки.
Видання Daily Mail повідомляє, що Меган поговорила з батьком, але жодні подробиці не розголошуються. Раніше повідомлялося, що Томас Маркл планував полетіти до Великої Британії на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II. Але тромб у правій частині мозку зірвав його плани.
Минулого тижня чоловіка терміново доправили до лікарні поруч із його будинком у Росаріто, в Мексиці, а потім на машині швидкої допомоги доставили до кордону з США, де чекала машина швидкої допомоги, щоб переправити його до лікарні до Сан-Дієго, в Каліфорнії. Весь тиждень він перебував у реанімаційному відділенні.
Тепер на чоловіка чекає період реабілітації, який триватиме деякий час. Імовірно, після повернення Меган і Гаррі з Великої Британії (вони їдуть на ювілей королеви), герцогиня може спробувати побачитися з батьком, якого не бачила від 2018 року.
Нагадаємо, Томас не зміг приїхати на весілля дочки 2018 року після перенесених двох серцевих нападів лише за кілька днів до цього. Від того часу вони не зустрічалися особисто і лише кілька разів спілкувалися телефоном.
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