Меган Маркл у пікантному костюмі Санти: фото, які вас можуть здивувати

До зустрічі з принцом Гаррі американська акторка всіма способами намагалася пробити собі дорогу до Голлівуду.

Знаменитою Меган Маркл стала завдяки ролі у серіалі "Форс-мажори", але весь світ заговорив про неї тоді, коли вона почала зустрічатися з молодшим сином принцеси Діани та короля Чарльза III - принцом Гаррі.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Якось Меган брала участь в одному з телевізійних шоу, де разом з іншими дівчатами вони перевдягалися у костюми Санти. На майбутній герцогині Сассекській того дня була коротка червона сукня з хутряним оздобленням на грудях і червоною бретелькою навколо шиї. Темне довге волосся дівчини було розпущене, вона зробила виразний макіяж і одягла сережки та широкий браслет на зап'ястя.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Зараз Меган уже не носить таких відвертих вбрань. А свята проводить у компанії свого чоловіка принца Гаррі та двох дітей – принца Арчі та принцеси Лілібет. Цього року сім'я зустріла Різдво в Монтесіто.

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