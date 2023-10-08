Меган Маркл у реальному житті: журналістка виклала випадкове селфі з герцогинею у Мережу

З герцогинею Сассекської можна зробити селфі просто прогулюючи вулицею у Лос-Анджелесі.

Журналістка Джен Су опублікувала в Instagram фото, яке зробила з дружиною принца Гаррі просто під час прогулянки Лос-Анджелесом.

"Приземлившись у Лос-Анджелесі і прямуючи на вечерю, ми зіткнулися з Меган Маркл. Цілком стримана і дуже доброзичлива, приємна бесіда", — підписала знімок Су, який було зроблено на парковці вночі.

Навіть не віриться, що Меган Маркл ось так просто можна взяти та зустріти у місті, та ще й сфотографуватися з нею. Одягнена герцогиня була в смугасту лляну сорочку від Polo Ralph Lauren, на якій у неї висіли сонцезахисні окуляри-авіатори Linda Farrow, волосся її було зібрано в пучок, а у вухах були сережки-кільця невеликого розміру.

Раніше минулого тижня стало відомо, що Меган і принц Гаррі приїдуть до Нью-Йорка наступного тижня, щоб відзначити Всесвітній день психічного здоров'я. Там відбудеться перший особистий захід Archewell Foundation, який надасть платформу для батьків, які вирішують проблеми психічного здоров'я в сучасну цифрову епоху.

Нагадаємо, раніше ми показували, як стильна Меган Маркл із чоловіком сяяла на благодійному заході.

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