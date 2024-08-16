Меган Маркл у сукнях Johanna Ortiz: обираємо найкращий образ

Вперше Меган з'явилася у сукні від цього бренду на церемонії вручення премії Women of Vision Awards: Celebrating Generations of Progress & Power у Нью-Йорку у травні 2023 року. На ній була стьобана золота сукня без бретельок від Johanna Ortiz з розрізом спереду і невеликим ромбоподібним вирізом у зоні декольте. У руках дружина принца Гаррі несла клатч від Carolina Herrera, а взута була в босоніжки на підборах від Tom Ford.

Меган Маркл у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

У травні 2024 року в Нігерії Меган знову одягла сукню на бретельках від Johanna Ortiz з вирізом у вигляді ромба на грудях та розрізом на подолі та підібрала до образу чорні сандалії з телячої шкіри Emme Parsons у поєднанні із сонцезахисними окулярами Heidi Merrick.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

І ось під час візиту до Боготи в серпні 2024 року Меган відвідала Національний центр мистецтв Делії Сапата, куди також приїхала у сукні Johanna Ortiz на бретельках і з ромбоподібним вирізом під грудьми, яка дуже нагадувала її вбрання з Нігерії.

Меган і Гаррі в Колумбії / Фото: Associated Press

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