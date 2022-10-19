Меган Маркл в інтерв'ю для Variety розповіла, які у неї були стосунки з королевою Єлизаветою ІІ

У тому, що Меган Маркл обов'язково використовує той факт, що вони з принцом Гаррі побували на похороні королеви Єлизавети II, не було жодних сумнівів. Через місяць після того як померла королева, герцогиня Сассекська дала нове інтерв'ю.

У своєму першому інтерв'ю після повернення з Британії, яке Меган дала журналу Variety, вона розповіла про смерть монархині та назвала Єлизавету II "яскравим прикладом жіночого лідерства". На запитання журналіста про те, яким було для неї нещодавня втрата, Меган сказала:

"Був такий вилив любові та підтримки. Я дуже вдячна за те, що змогла бути поряд із чоловіком, щоб підтримати його, особливо у той час. Що чудово, то це дивитися на спадщину, яку його бабуся змогла залишити на багатьох фронтах. Звичайно, з погляду жіночого лідерства вона є найяскравішим прикладом того, який це вигляд має", - розповіла герцогиня Сассекська, цитує express.

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Ніхто не сумнівався, що Меган знайде спосіб, як використати вигоду від свого візиту до Британії, і не просто візиту, а участь у державному похороні Єлизавети II. В інтерв'ю вона згадала, як познайомилася з королевою.

"Я відчуваю глибоку подяку за те, що змогла провести з нею час і дізнатися про неї. Це був складний час, але мій чоловік, завжди оптиміст, сказав: "Тепер вона возз'єдналася зі своїм чоловіком".

Згадала Меган і про те, як у неї був спільний вихід із королевою Єлизаветою II 2018 року невдовзі після їхнього із Гаррі весілля.

"Я міркувала про той перший офіційний захід, який був у мене з нею, про те, наскільки це було особливим. Я почуваюся щасливою, пишаюся тим, що мала честь спілкуватися з нею".

Меган і раніше говорила, наприклад, в інтерв'ю Опрі Вінфрі, що для неї королева завжди була прекрасною людиною. В інтерв'ю вона сказала, що важливі моменти в житті, такі як втрата королеви, змушують замислитися, на чому ви хочете зосередити свою енергію.

Деякими знімками Меган Маркл на своїй сторінці в Instagram вже поділився журнал Variety. Фото вийшли дуже гарними.

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