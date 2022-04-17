Меган Маркл вигукнула "Слава Україні!" виступаючи на церемонії відкриття Invictus Games у Гаазі

Ці вихідні принц Гаррі та його дружина Меган, герцогиня Сассекська проводять у Нідерландах на Invictus Games, що стартували у Гаазі.
Британський принц Гаррі, який служив в Афганістані, є засновником "Ігор непокорених". Тому він не міг проігнорувати цю подію, і Гаррі прилетів на захід з дружиною Меган Маркл. Цей візит став першою з Меган спільною подорожжю до Європи після складання з себе королівських повноважень.
Вчора ввечері Гаррі та Меган виступили на офіційній церемонії відкриття "Ігор непокорених". Свою промову принц почав із публічного поцілунку дружині Меган, як цілується пара не бачили, мабуть, публічно з їхнього весілля 2018 року.
Hello everybody and welcome to The Hague.... finally!— Invictus Games Foundation + (@WeAreInvictus) April 16, 2022
Опубліковано в Duke of Sussex' повне слово від Opening Ceremony of @InvictusGamesNL The Hague 2020.
So, Invictus, are you ready? #IG22 pic.twitter.com/Bib2VXQ1E0
Раніше ми писали, що один із учасників української команди загинув на передовій під час війни Росії в Україні. Гаррі додав, що ті, хто бере участь у Invictus Games, "подолали величезні труднощі" і тому "зцілюють і навчають світ на ходу". Меган, герцогиня Сассекська також виступила на церемонії відкриття 5 Invictus Games.
"Для кожної команди, мій чоловік і я визнаємо, що це було дуже важко, як фізично, так і емоційно, не в останню чергу для команди України, яку ми всі підтримуємо", — продовжила Меган, маючи на увазі війну України з Росією.
Меган Маркл віддала шану збірній України на церемонії відкриття "Ігор непокорених", вигукнувши: "Слава Україні!"
"Одне я знаю точно: кожна хвилина, витрачена на те, щоб дістатися сюди, того коштуватиме, тому що саме тут, на "Іграх непокорених", ми шануємо ваші роки активної служби на полі і вашу незмінну мету служити своїй країні, своїй родині та своїй спільноті за межами поля".
Герцогиня Сассекська мала чудовий вигляд в білому боді від Khaite, яке поєднала з вовняними чорними штанами та кольє Cartier Juste Un Clou на шиї.
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