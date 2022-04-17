Меган Маркл вигукнула "Слава Україні!" виступаючи на церемонії відкриття Invictus Games у Гаазі

Ці вихідні принц Гаррі та його дружина Меган, герцогиня Сассекська проводять у Нідерландах на Invictus Games, що стартували у Гаазі.

Британський принц Гаррі, який служив в Афганістані, є засновником "Ігор непокорених". Тому він не міг проігнорувати цю подію, і Гаррі прилетів на захід з дружиною Меган Маркл. Цей візит став першою з Меган спільною подорожжю до Європи після складання з себе королівських повноважень.

Меган і Гаррі у Нідерландах / Associated Press

Вчора ввечері Гаррі та Меган виступили на офіційній церемонії відкриття "Ігор непокорених". Свою промову принц почав із публічного поцілунку дружині Меган, як цілується пара не бачили, мабуть, публічно з їхнього весілля 2018 року.

Меган і Гаррі у Нідерландах / Associated Press

Меган і Гаррі у Нідерландах / Associated Press

Меган і Гаррі у Нідерландах / Associated Press

Hello everybody and welcome to The Hague.... finally!



Опубліковано в Duke of Sussex' повне слово від Opening Ceremony of @InvictusGamesNL The Hague 2020.



So, Invictus, are you ready? #IG22 pic.twitter.com/Bib2VXQ1E0 — Invictus Games Foundation + (@WeAreInvictus) April 16, 2022

Раніше ми писали, що один із учасників української команди загинув на передовій під час війни Росії в Україні. Гаррі додав, що ті, хто бере участь у Invictus Games, "подолали величезні труднощі" і тому "зцілюють і навчають світ на ходу". Меган, герцогиня Сассекська також виступила на церемонії відкриття 5 Invictus Games.

Меган і Гаррі у Нідерландах / Associated Press

"Для кожної команди, мій чоловік і я визнаємо, що це було дуже важко, як фізично, так і емоційно, не в останню чергу для команди України, яку ми всі підтримуємо", — продовжила Меган, маючи на увазі війну України з Росією.

Меган Маркл віддала шану збірній України на церемонії відкриття "Ігор непокорених", вигукнувши: "Слава Україні!"

Меган у Нідерландах / Associated Press

"Одне я знаю точно: кожна хвилина, витрачена на те, щоб дістатися сюди, того коштуватиме, тому що саме тут, на "Іграх непокорених", ми шануємо ваші роки активної служби на полі і вашу незмінну мету служити своїй країні, своїй родині та своїй спільноті за межами поля".

Герцогиня Сассекська мала чудовий вигляд в білому боді від Khaite, яке поєднала з вовняними чорними штанами та кольє Cartier Juste Un Clou на шиї.

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