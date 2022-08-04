Меган Маркл виповнюється 41 рік: десять фактів з життя герцогині Сассекської

Згадуємо, як Меган ступила на шлях слави і згодом стала членкинею британської королівської сім'ї. Про найцікавіші факти з її біографії читайте далі.

Герцогиня Сассекська / Фото: Associated Press

1. Меган Маркл народилася 4 серпня 1981 року в Лос-Анджелесі. Отримала широку популярність завдяки ролі Рейчел Зейн в телесеріалі "Форс-мажори", в якому знімалася від 2011 до 2018 року.

2. Заради кохання до принца Гаррі Меган Маркл відмовилася від знімань у новому сезоні серіалу, а також від багатьох інших проєктів, які були пов'язані зі світом моди і шоу-бізнесу.

3.Дитинство Меган минуло за лаштунками, оскільки її батько Томас Маркл працював режисером по світу. Вже з дитинства Меган знала, що хоче стати актрисою.

Герцогиня Сассекська Меган / Фото: Getty Images

4. Американський генеалог Гері Бойд Робертс провів дослідження, на підставі якого встановив, що батько Меган є нащадком короля Англії Едуарда III. Згідно з його дослідженнями, предком Меган з лінії батька був преподобний Вільям Скіппер, який 1639 року емігрував до Бостона. Сам Вільям Скіппер був нащадком одного з синів Едуарда III — Лайонеля, герцога Кларенса. Таким чином, Меган доводиться далекою родичкою своєму чоловікові принцу Гаррі.

5. Меган закінчила Північно-Західний університет. Її шлях в акторстві розпочався зі знімань у серіалах: "Головний госпіталь", "C. S. I.: Місце злочину Нью-Йорк", "90210: Нове покоління", "Грань" і "Касл". Перші її кінороботи були у фільмах "Пам'ятай мене" (з Робертом Паттінсоном у головній ролі) і "Нестерпні боси" (з Дженніфер Еністон). Коли почалися знімання "Форс-мажорів", Меган переїхала до Торонто і жила в Канаді.

6. До зустрічі з принцом Гаррі Меган вже була заміжня за режисером Тревором Енгельсоном. Вони зустрічалися від 2004 року, а одружилися 2011-го і розлучилися 2013 року.

Тревор Енгельсон і Меган Маркл / Фото: Getty Images

7. 2016 року Меган познайомилася на таємному побаченні з принцом Гаррі і закохалася. Їхній роман спершу був таємним, доти, доки Кенсінгтонський палац не прокоментував ситуацію і не підтвердив, що принц будує стосунки з американською актрисою.

Весілля Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

8. Їхній роман розвивався стрімко, вже 2017 року Гаррі освідчився Меган і подарував їй каблучку з діамантом із Ботсвани і двома каменями з колекції його матері принцеси Діани. Їхнє весілля відбулося 19 травня 2018 року в Каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. На той момент Меган вже була в сварці з батьком, тому на весіллі з її боку була присутня тільки мама Дорія. До вівтаря наречену вів принц Чарльз. Меган отримала титул від королеви і стала Її Королівською Високістю герцогинею Сассекською.

Герцогиня Меган і принц Гаррі з сином Арчі / Фото: Instagram герцога і герцогині Сассекських

9. У травні 2019 року на світ з'явився первісток пари - Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор. Батьки відмовилися від будь-яких титулів для нього.

Меган з сином Арчі / Фото: Instagram savewithstories

10. У січні 2020 року Меган і Гаррі шокували громадськість своєю заявою, в якій оголосили про своє бажання покинути королівську родину і відмовитися від будь-якого фінансування.

Герцогиня Сассекська і принц Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

У квітні королева Єлизавета II дала їм таку можливість, позбавивши Меган і свого онука Гаррі титулів, деяких патронажів і фінансування. Тепер подружжя живе в Лос-Анджелесі разом з сином. У червні 2021 року у пари народилася друга дитина - дочка Лілібет Діана.

Лілібет / Фото: instagram.com/misanharriman

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