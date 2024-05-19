Меган Маркл вручили зворушливий подарунок для Арчі та Лілібет: що це

Під час нещодавнього візиту до Нігерії Меган Маркл вручили дуже милий подарунок для її дітей – принца Арчі та принцеси Лілібет.

Під час поїздки до Африки, яка видалася для герцога та герцогині Сассекських дуже насиченою, дочка керівника та старшого редактора CNN у Нігерії, 13-річна Грейс Бусарі, вручила подарунок герцогині Меган.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

Дівчинка подарувала Меган пару гарно вишитих вручну плюшевих ведмедиків, кажуть, Меган була в захваті від такого подарунка, оскільки в Нігерії була якраз на День матері, пише express.co.uk.

Там само під час цієї поїздки Меган розповіла, що бути мамою завжди було її мрією. Виступаючи на заході, герцогиня поділилася своїм досвідом материнства і розповіла про те, що з появою в її житті дітей вона зрозуміла, що того балансу, який був у її житті, більше немає, але є новий баланс, який постійно змінюється.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

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