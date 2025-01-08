Меган Маркл втратила друга: герцогиня поділилася розпачливим постом у соцмережі

У вівторок 7 січня герцогиня Сассекська поділилася у своєму акаунті в Instagram відео зі спогадами про улюбленого собаку на ім'я Гай, а також подробицями про те, як він з'явився в її житті. У ролику можна побачити багато фотографій, на яких Меган також зазнімкована з чоловіком Гаррі. Свій пост герцогиня назвала "На згадку про Гая".

"2015 року я взяла бігля з притулку для собак у Канаді. Він був у притулку для тварин у Кентуккі, і йому дали кілька днів життя. Я підібрала його… і закохалася. Вони називали його "малюком", тому що він був таким маленьким і тендітним, тому я назвала його "Гай". І він був найкращим хлопцем, про якого могла мріяти будь-яка дівчина. Якщо ви стежили за мною в Instagram в той час, ви часто бачили його — і в The Tig теж. Він був зі мною у "Форс-мажорах", коли я заручилася (а потім вийшла заміж), коли я стала мамою… він був зі мною у всьому: у тиші, хаосі, спокої, комфорті.

Він пережив жахливу аварію незадовго до мого переїзду до Великої Британії, через яку кілька місяців переніс операції і не міг залишити клініку. Лікарі казали, що він більше ніколи не ходитиме, але доктор Ноель Фіцпатрік сказав, що він зможе це зробити. Гаррі і я їздили пізно вночі після роботи, щоб побачити Гая, поки він відновлювався в Сурреї протягом декількох місяців поспіль.

Я завжди буду вдячна Ноелю та його команді, команді Queen West Animal Hospital у Торонто, нашим ветеринарам зараз, і моїм друзям та спільноті: Дякую за те, що ви так його любите.

Оскільки багато хто з вас тепер побачить Гая в цьому новому серіалі, я сподіваюся, ви зрозумієте, чому я так спустошена його втратою. Я думаю, ви також можете трохи закохатися. Я виплакала надто багато сліз, щоб порахувати – тих сліз, які змушують вас йти в душ з абсурдною надією, що проточна вода на вашому обличчі якимось чином змусить вас не відчувати їх чи вдавати, що їх немає. Але вони є. І це також нормально.

Дякую за стільки років безумовної любові, мій любий Гай. Ти наповнив моє життя так, як ти ніколи не дізнаєшся", — написала вона у своєму зворушливому посланні і завершила його підписом — "Як завжди, Меган".

Собака Меган Маркл/скріншот з відео Meghan, Duchess of Sussex

Собака Меган Маркл/скріншот з відео Meghan, Duchess of Sussex

Собака Меган Маркл/скріншот з відео Meghan, Duchess of Sussex

Собака Меган Маркл/скріншот з відео Meghan, Duchess of Sussex

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