Меган Маркл залишила принца Гаррі в Гаазі і полетіла до Лос-Анджелеса: що сталося

Меган Маркл супроводжувала свого чоловіка принца Гаррі на "Іграх непереможених" у Гаазі, але змушена була полетіти додому до Лос-Анджелеса раніше, ніж він.

Герцог і герцогиня Сассекські зустрілися з багатьма командами, що беруть участь в Іграх, а також відвідали церемонію відкриття Invictus Games, де обидвоє виступили з промовами. У своїй промові герцогиня Сассекська згадала і про Україну, і про її героїчних воїнів, що борються за перемогу у війні, і вимовила фразу "Слава Україні".

Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

Вчора, у понеділок, герцогиня Сассекська покинула Нідерланди і вирушила назад до Лос-Анджелеса до своїх дітей, за якими вона дуже скучила, розповівши про це під час приватного заходу з групою дітей, що відбувся в Zuiderpark.

Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

Зазначимо, поїздка пари до Європи вважається найтривалішою за останні два роки. Перед поїздкою до Нідерландів пара зробила коротку зупинку у Великій Британії, де зустрілася з принцом Чарльзом і Каміллою, а також з королевою Єлизаветою II. Монархині подружжя Сассекських дало обіцянку, що привезе дітей до Британії вже у червні.

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