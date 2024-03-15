Меган Маркл запускає нове шоу: про що воно буде

Новий блог у Instagram, який завела вчора герцогиня Сассекська, з'явився саме в цей час зовсім невипадково.

Меган Маркл не просто повернулася до Instagram, вона перезапустила свій бренд, який буде тісно пов'язаний із новим кулінарним проєктом герцогині.

Знімання її нового сольного шоу Netflix розпочне за кілька тижнів. Це буде кулінарний проєкт, який тісно пов'язаний з American Riviera Orchard і Меган планує зайнятися виробництвом і продажем такого продукту, як джем, повідомляє express.

Раніше повідомлялося, що в Instagram Меган вестиме так званий лайфстайл-блог, який, ймовірно, схожий на той, який вона вела до знайомства з принцом Гаррі, який називався The Tig. Меган планує продавати різні товари для дому, кулінарні книжки та власне їжу, про яку буде її нове шоу.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

До речі, у соцмережах перший ролик, яким Маркл поділилася у своєму Instagram, вже встигли розкритикувати. Пишуть, що герцогиня запозичила деякі ідеї у Гвінет Пелтроу. Один із користувачів надіслав скріншот відео Гвінет Goop, в якому вона готувала курку на кухні, де фон дуже схожий на той, який ми бачимо у ролику Меган.

"Вона повністю копіює одне з ранніх відео Гвінет Пелтроу на Goop — відео зі смаженою куркою", — пише фоловер.

Сторінка Меган, зазначимо, вже отримала синю галочку. На неї підписалося понад 387 тисяч людей за першу добу після її створення.

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