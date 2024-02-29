Меган Маркл запускає нову серію подкастів: стало відомо, про що вони будуть

Меган оголосила про своє нове партнерство з Lemonada Media на початку цього місяця і має намір запустити свій новий подкаст на платформі після закінчення багатомільйонної угоди зі Spotify.

Було багато припущень про те, про що буде це нове партнерство герцогині, і з'явилися перші подробиці.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Джерело повідомило US Weekly, що Меган вважає себе "надто академічною для розваг" і не хоче, щоб подкаст був "орієнтований на знаменитостей".

А ось королівський біограф Анджела Левін заявила: "Ми знаємо попередній подкаст, в якому вона просто невпинно говорила про себе. І тут, якщо вона збирається розповідати історії зі свого життя, я думаю, це буде жахливим недоліком. Люди не хочуть знати про неї одне і те саме знову і знову".

Інше ж джерело, близьке до герцогині Сассекської, заявило, що вона буде орієнтована в основному на контент благодійного характеру.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

13 лютого Lemonada Media оголосила про нове партнерство з герцогинею Сассекською, проте назва подкасту поки не розголошується. Lemonada також запустить усі 12 епізодів подкасту Meghan's Archetypes, який уперше вийшов в ефір на Spotify минулого року.

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