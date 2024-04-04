Меган Маркл здійснила зворушливий жест у бік принцеси Уельської

Вчора було опубліковано нові фотографії герцогині Сассекської, на яких показано, як вона відвідує дитячу лікарню у Лос-Анджелесі.

Візит Меган відбувся ще 21 березня, але знімки опублікували лише зараз. Зазвичай герцог та герцогиня Сассекські публікують світлини із заходів наступного дня після своїх візитів, але не цього разу.

22 березня принцеса Уельська Кейт повідомила світ про свій діагноз раку. Тому було висловлено припущення, що Меган зберегла фотографії та подробиці свого візиту, щоб вся увага публіки цього дня була зосереджена лише на Кетрін.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Вважається, що принц Гаррі та Меган Маркл дізналися про діагноз принцеси Уельської тоді, коли й увесь світ. Вони буквально одразу ж опублікували заяву, побажавши принцесі "здоров'я та зцілення", додавши, що сподіваються, що Кейт зможе зробити це "конфіденційно та мирно".

Читайте також: