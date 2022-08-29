Меган Маркл знялася в новому фотосеті та назвала справжню причину виходу із королівської родини

На першому опублікованому портретному фото авторства фотографа Кемпбелла Едді, Меган Маркл знята великим планом. Вона одягнена в сукню з колекції Tory Burch Resort '23, її волосся гладко зачесане, на обличчі видно ластовиння, а у її вухах виблискують смарагдові сережки від Lanvin. В підписі до знімку зазначено:

"Я так рада поговорити", - каже Меган, герцогиня Сассекська, The Cut.

У нашому випуску "Осіння мода" герцогиня поговорила з Еллісон П. Девіс про своє нове життя в Монтесіто: вона покинула фірму; Гаррі знайшов команду з поло в Санта-Барбарі; Арчі та Лілібет почуваються чудово. А зі своїм новим подкастом Archetypes Меган готова до наступного виступу", - йдеться в підписі до знімку.

"Коли ЗМІ формують історію навколо вас, дуже приємно мати можливість розповісти свою власну історію", — каже герцогиня Сассекська.

Як пише Daily Mail, Меган пустила журналістку до свого особняка у Монтесіто, вартістю 14,65 мільйона доларів, де вона живе з чоловіком Гаррі та двома дітьми. У новому інтерв'ю Меган розповіла про те, як її будинок у Південній Каліфорнії дозволяє їй "почуватися вільною, спокійною та зціленою".

Під час бесіди Меган розповіла, що вони з Гаррі були щасливі покинути Велику Британію і заявила, що все, чого вони прагнули в королівській родині – це фінансова свобода, назвавши це словами "це не було чимось на зразок винаходу велосипеда".

Їм же з Гаррі такої свободи не дали, попри те, що деякі члени сім'ї можуть бути фінансово незалежними.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

"З якоїсь причини це не те, що нам було дозволено робити, хоча кілька інших членів сім'ї роблять те саме", — нарікає Меган. У статті йдеться про те, що Гаррі та Меган запропонували Фірмі дозволити їм працювати від імені монархії, але заробляти свої власні гроші, а герцогиня сказала: "Тоді, можливо, весь шум припинився б". Але цього їм не дозволили і тоді вони вирішили залишити королівську родину.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

Що ж чекаємо з нетерпінням на нові фотографії цього фотосету, де, можливо, пара покаже свій розкішний будинок зсередини.

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