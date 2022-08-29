Меган Маркл знялася в новому фотосеті та назвала справжню причину виходу із королівської родини

Герцогиня Сассекська дала нове інтерв'ю The Cut, а першим знімком з фотосету поділилися в Instagram видання.
На першому опублікованому портретному фото авторства фотографа Кемпбелла Едді, Меган Маркл знята великим планом. Вона одягнена в сукню з колекції Tory Burch Resort '23, її волосся гладко зачесане, на обличчі видно ластовиння, а у її вухах виблискують смарагдові сережки від Lanvin. В підписі до знімку зазначено:
"Я так рада поговорити", - каже Меган, герцогиня Сассекська, The Cut.
У нашому випуску "Осіння мода" герцогиня поговорила з Еллісон П. Девіс про своє нове життя в Монтесіто: вона покинула фірму; Гаррі знайшов команду з поло в Санта-Барбарі; Арчі та Лілібет почуваються чудово. А зі своїм новим подкастом Archetypes Меган готова до наступного виступу", - йдеться в підписі до знімку.
"Коли ЗМІ формують історію навколо вас, дуже приємно мати можливість розповісти свою власну історію", — каже герцогиня Сассекська.
Як пише Daily Mail, Меган пустила журналістку до свого особняка у Монтесіто, вартістю 14,65 мільйона доларів, де вона живе з чоловіком Гаррі та двома дітьми. У новому інтерв'ю Меган розповіла про те, як її будинок у Південній Каліфорнії дозволяє їй "почуватися вільною, спокійною та зціленою".
Під час бесіди Меган розповіла, що вони з Гаррі були щасливі покинути Велику Британію і заявила, що все, чого вони прагнули в королівській родині – це фінансова свобода, назвавши це словами "це не було чимось на зразок винаходу велосипеда".
Їм же з Гаррі такої свободи не дали, попри те, що деякі члени сім'ї можуть бути фінансово незалежними.
"З якоїсь причини це не те, що нам було дозволено робити, хоча кілька інших членів сім'ї роблять те саме", — нарікає Меган. У статті йдеться про те, що Гаррі та Меган запропонували Фірмі дозволити їм працювати від імені монархії, але заробляти свої власні гроші, а герцогиня сказала: "Тоді, можливо, весь шум припинився б". Але цього їм не дозволили і тоді вони вирішили залишити королівську родину.
Що ж чекаємо з нетерпінням на нові фотографії цього фотосету, де, можливо, пара покаже свій розкішний будинок зсередини.
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