Меган - не Кейт: розкрито головну причину, через яку Сассекські втекли з палацу

Меган Маркл точно знала, що на неї чекає в королівській родині, але не уявляла, що всі правила та протоколи такі суворі. Колишній співробітник королівського палацу розповів про головну причину, через яку Меган та Гаррі переїхали до Америки.

У новій книжці Тома Квіна "Позолочена юність. Інтимна історія дорослішання в королівській родині" автор розповідає, що виходячи заміж за принца Гаррі Меган знала, що її життя вже ніколи не буде колишнім. Але вона не очікувала, що все так сильно зміниться.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекська повинна була дотримуватися королівських протоколів після заміжжя з принцом Гаррі так само, як принцеса Кейт повинна була дотримуватися правил вийшовши заміж за принца Вільяма. Різниця лише в тому, що Кейт Мідллтон не мала таких амбіцій, як Меган, а ще вона британка і виховувалася в геть іншому середовищі. Меган же була дуже розчарована, пише Mirror.

Співробітники "фірми " поводилися з Кетрін "трохи поблажливо", оскільки вона не була королівської крові, з чим Кейт теж довелося змиритися. Проте Кетрін вдалося це набагато краще. Використавши свою природну чарівність, вона змогла завоювати прихильність людей.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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Меган не збиралася робити щось подібне. Герцогиня Сассекська терпіти не могла, що змушена підкорятися якимсь безглуздими королівськими правилами, звітувати за кожен свій крок і таке життя було для неї нестерпним.

Таким чином Меган просто хотіла для себе та своїх дітей більш вільного життя. Як американка, вона звикла робити те, що їй заманеться і тоді, коли їй цього заманеться. І для своїх дітей герцогиня хоче цього ж – американської свободи робити та говорити те, що вам подобається та йти туди, куди хочеться.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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