Меган не прийшла: у Мережі з'явилося фото принца Гаррі із церемонії "Живі легенди авіації"

Герцог Сассекський удостоївся на заході нагороди за свої досягнення як пілота британської армії.

Знімок із принцом в Instagram опублікувала колишня журналістка та наречена американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса – 54-річна Лорен Санчес. Вона також відвідала щорічну церемонію вручення премії "Живі легенди авіації", що відбулася в готелі "Беверлі Гілтон" у Беверлі-Гіллз і отримала визнання за свої досягнення в авіації, зокрема за створення компанії з повітряного знімання Black Ops Aviation 2016 року.

"Для мене велика честь перебувати поряд з легендами авіації, які сформували історію та майбутнє польотів. Дякую @livinglegendsofaviation за це неймовірне визнання. Вдячна моїй родині за їхню непохитну підтримку".

Після церемонії її наречений Джефф Безос поділився у соціальних мережах коментарем щодо великого досягнення своєї нареченої.

Принц Гаррі, Лорен Санчес, Джон Траволта та Джефф Безос / Фото: instagram.com/laurenwsanchez

"Пишаюся тобою! ❤️", — написав 60-річний засновник Amazon у коментарі до посту Санчес.

А принца Гаррі було включено до списку "Живі легенди авіації" після того, як він пропрацював пілотом вертольота протягом десяти років у британській армії. На церемонію герцог приїхав сам, його дружина Меган Маркл не відвідала захід. Повідомлялося, що один із дітей пари захворів, тому Меган вирішила залишитися вдома. Гаррі цього вечора мав елегантний вигляд і був у чорному смокінгу, білій сорочці та з краваткою-метеликом.

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