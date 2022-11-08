Меган передумала: чому герцогиня Сассекська так прагне титулів для своїх дітей

Після смерті королеви Єлизавети II принц Гаррі та його дружина Меган, герцогиня Сассекська, стали боротися за титули принца і принцеси для своїх дітей. Але, як відомо, король Чарльз III не поспішає з цим рішенням.

Раніше Меган говорила, зокрема й публічно в інтерв'ю Опрі Вінфрі, що їй не потрібні титули для дітей. Проте згодом герцогиня передумала. І, кажуть, це сталося після розмови з принцесами Беатріс та Євгенією, з якими дружать Меган та Гаррі.

Як розповів королівський експерт Ніл Шон, герцогиня Сассекська раніше ігнорувала важливість титулів у королівській родині. Приставку Їхніх Королівських Високостей Гаррі та Меган втратили 2020 року, коли склали з себе королівські обов'язки. Але їм, як і раніше, дозволено використовувати титул герцога і герцогині Сассекських, чим вони вміло користуються у своїх цілях.

Діти Меган і Гаррі наразі не мають титулів, і носять просто ім'я і прізвище — Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор і Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор, і відколи Чарльз став королем, рішення про їхні титули не було ухвалено, пише mirror.

Король Чарльз III, принц Гаррі та Меган / Фото: Getty Images

Ніл Шон стверджує, що Меган змінила свою думку щодо титулів для дітей після того, як побачила наскільки корисними стали титули для сестер Йоркських – Беатріс та Євгенії, які також не є членами сім'ї, що працюють, але мають титули принцес. Саме тому Меган так рішуче налаштована на те, щоб "дотиснути" короля Чарльза у питанні титулів для своїх дітей.

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"Гаррі і Меган дуже, дуже хочуть зберегти ці королівські титули. Після довгих роздумів Меган вирішила, що титули будуть корисні не тільки їй, а й обом її дітям. Меган дуже потоваришувала зі старшими членами монархії, в основному з принцесами Євгенією та Беатріс. І після цього герцогиня зрозуміла, наскільки корисним може бути титул, особливо, коли ви хочете обертатись у правильних колах. Ось чому вони хочуть ухопитися за титули", — вважає експерт.

Король Чарльз III, Меган Маркл та королева Камілла / Фото: Associated Press

Як ми пам'ятаємо, принц Гаррі напередодні весілля говорив: "Що Меган хоче, те Меган і отримує". Але поки що питання з титулами повисло в повітрі.

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