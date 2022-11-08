Меган передумала: чому герцогиня Сассекська так прагне титулів для своїх дітей

Після смерті королеви Єлизавети II принц Гаррі та його дружина Меган, герцогиня Сассекська, стали боротися за титули принца і принцеси для своїх дітей. Але, як відомо, король Чарльз III не поспішає з цим рішенням.
Раніше Меган говорила, зокрема й публічно в інтерв'ю Опрі Вінфрі, що їй не потрібні титули для дітей. Проте згодом герцогиня передумала. І, кажуть, це сталося після розмови з принцесами Беатріс та Євгенією, з якими дружать Меган та Гаррі.
Як розповів королівський експерт Ніл Шон, герцогиня Сассекська раніше ігнорувала важливість титулів у королівській родині. Приставку Їхніх Королівських Високостей Гаррі та Меган втратили 2020 року, коли склали з себе королівські обов'язки. Але їм, як і раніше, дозволено використовувати титул герцога і герцогині Сассекських, чим вони вміло користуються у своїх цілях.
Діти Меган і Гаррі наразі не мають титулів, і носять просто ім'я і прізвище — Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор і Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор, і відколи Чарльз став королем, рішення про їхні титули не було ухвалено, пише mirror.
Ніл Шон стверджує, що Меган змінила свою думку щодо титулів для дітей після того, як побачила наскільки корисними стали титули для сестер Йоркських – Беатріс та Євгенії, які також не є членами сім'ї, що працюють, але мають титули принцес. Саме тому Меган так рішуче налаштована на те, щоб "дотиснути" короля Чарльза у питанні титулів для своїх дітей.
"Гаррі і Меган дуже, дуже хочуть зберегти ці королівські титули. Після довгих роздумів Меган вирішила, що титули будуть корисні не тільки їй, а й обом її дітям. Меган дуже потоваришувала зі старшими членами монархії, в основному з принцесами Євгенією та Беатріс. І після цього герцогиня зрозуміла, наскільки корисним може бути титул, особливо, коли ви хочете обертатись у правильних колах. Ось чому вони хочуть ухопитися за титули", — вважає експерт.
Як ми пам'ятаємо, принц Гаррі напередодні весілля говорив: "Що Меган хоче, те Меган і отримує". Але поки що питання з титулами повисло в повітрі.
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