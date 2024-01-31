Меган передумала: чому мемуари герцогині Сассекської про королівську родину так і не побачить публіка

Герцогиня Сассекська прожила в королівській сім'ї трохи більше двох років. І впевнена, що їй є, що розповісти про своїх родичів.

Раніше повідомлялося, що Меган хоче написати книжку про своє перебування в королівській родині Великої Британії, але її чоловік принц Гаррі втрутився і поклав край цим планам.

Вважалося, що герцогиня Сассекська була готова розповісти все про свій час, проведений із членами королівської родини, але принц Гаррі вплинув на її плани через побоювання негативної реакції з боку сім'ї.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Експертка зі зв'язків з громадськістю Мая Ріаз назвала рішення Гаррі завадити Меган написати потенційно вибухонебезпечні мемуари "розумним кроком", пише express. "Це говорить про те, що Гаррі має намір уникати подальших суперечок та підтримувати більш позитивні стосунки зі своєю родиною", додала експертка.

Кажуть, що замість мемуарів Меган та Гаррі домовилися, що вона напише книжку про розширення прав та можливостей жінок.

Меган виступала на захист жінок з юних років, навіть кинувши виклик сексистській рекламі, коли їй було лише 11 років, та виступала на Жіночій конференції ООН.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що компанія Сассекських залишилася без боса. Менеджер Archewell Productions, компанії, яку Гаррі та Меган заснували 2020 року для створення телевізійних програм та фільмів, звільнився.

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