Меган пишатиметься: принц Гаррі потрапив до рейтингу "найкрасивіших чоловіків"

Принц Гаррі увійшов до списку "50 найкрасивіших чоловіків усіх часів", випередивши таких знаменитостей, як Раян Гослінг і Девід Бекхем.

Герцог Сассекський – молодший син принцеси Діани та чоловік Меган Маркл – був названий одним з "50 найкрасивіших чоловіків усіх часів" і перевершив багатьох інших, включно з його колишнім приятелем Девідом Бекхемом.

Принц Вільям і Девід Бекхем / Фото: Associated Press

Видання Harper's Bazaar опублікувало список "найкрасивіших чоловіків" за останні 60 років, до якого увійшли зірки від "старих голлівудських ікон до сучасних серцеїдів". Принц Гаррі посів 25 місце в цьому рейтингу, випередивши Бекхема, який опинився лише на 32 місці.

У списку також присутні актори Раян Гослінг і Раян Рейнольдс, а перше місце посідає ікона 1950-х років Джеймс Дін.

Джеймс Дін / Фото: Getty Images

Раян Гослінг / Фото: Associated Press

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Getty Images

В рейтингу принц Гаррі обігнав принца Карла Філіпа шведського та свого брата, принца Вільяма Уельського.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

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