Меган пишатиметься: принц Гаррі потрапив до рейтингу "найкрасивіших чоловіків"

Принц Гаррі увійшов до списку "50 найкрасивіших чоловіків усіх часів", випередивши таких знаменитостей, як Раян Гослінг і Девід Бекхем.
Герцог Сассекський – молодший син принцеси Діани та чоловік Меган Маркл – був названий одним з "50 найкрасивіших чоловіків усіх часів" і перевершив багатьох інших, включно з його колишнім приятелем Девідом Бекхемом.
Видання Harper's Bazaar опублікувало список "найкрасивіших чоловіків" за останні 60 років, до якого увійшли зірки від "старих голлівудських ікон до сучасних серцеїдів". Принц Гаррі посів 25 місце в цьому рейтингу, випередивши Бекхема, який опинився лише на 32 місці.
У списку також присутні актори Раян Гослінг і Раян Рейнольдс, а перше місце посідає ікона 1950-х років Джеймс Дін.
В рейтингу принц Гаррі обігнав принца Карла Філіпа шведського та свого брата, принца Вільяма Уельського.
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