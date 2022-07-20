Меган поспішає на допомогу: королівські шанувальники у захваті від вчинку герцогині Сассекської

Під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у понеділок герцогиня Меган допомогла жінці, яка сиділа за нею і закашлялася.

40-річна герцогиня Сассекська почула кашель жінки і діставши пляшку води зі своєї сумки передала її пані, яка сиділа позаду.

Меган і Гаррі у Нью-Йорку / Фото: Associated Press

Зворушливий жест Меган Маркл, яку часто критикують за багато речей, викликав захоплення у королівських шанувальників. Камери, спрямовані на королівське подружжя, що сиділо в першому ряду, зафіксували момент, коли Меган допомогла незнайомці, а відео було опубліковано в Daily Mail та соціальних мережах.

Шанувальники пишуть, що Меган і Гаррі завжди турбуються одне про одного і звикли піклуватися про інших. Герцог Сассекський, нагадаємо, приїжджав для того, щоб виступити з промовою на заході Організації Об'єднаних Націй, присвяченому Дню Нельсона Мандели.

Того ж вечора пару заскочили в ресторані Роберта Де Ніро — Locanda Verde — у районі Трайбека, у Нью-Йорку. Вони вирушили повечеряти у супроводі охорони.

Принц Гаррі у Нью-Йорку / Фото: Associated Press

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