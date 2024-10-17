Меган та Гаррі купили новий будинок, але не в Британії: що про це відомо

Принц Гаррі та Меган Маркл придбали новий будинок у Португалії в той час, як кузина Гаррі – принцеса Євгенія – хоче повернутися до Британії.

Повідомляється, що придбали герцог і герцогиня Сассекські нове житло для того, щоб бути ближчими до родини принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка, який працює в Португалії і тому вони живуть на дві країни – Португалію та Велику Британію. Принц Гаррі раніше був дружній з Євгенією, вони з Джеком кілька разів відвідували Сассекських у Каліфорнії.

Принцеси Євгенія та Беатріс, принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Королівський експерт Річард Фіцуїльямс сказав Express.co.uk: "Євгенія і Джек переїхали до Фрогмору, коли Сассекські його звільнили. Євгенія і Джек відвідували їх у Каліфорнії, і, як повідомляється, вони також відпочивали з ними в Португалії. Тепер Сассекські придбали будинок у Португалії, де живуть Євгенія та Джек, оскільки він там працює, і вони, ймовірно, будуть бачитися частіше”.

Офіційно Гаррі та Меган та їхні представники цю інформацію не підтверджували.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що днями також стало відомо, що принц Ендрю, батько принцеси Євгенії, має намір зробити все можливе, щоб у Frogmore Cottage могла заселитися його дочка. Відомо, що король Чарльз запропонував Ендрю самому перебратися до Фрогмора, але герцог Йоркський не має наміру звільняти Royal Lodge, через який перебуває в конфлікті з братом.

Принцеса Євгенія та принц Ендрю / Фото: Associated Press

Читайте також: