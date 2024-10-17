Меган та Гаррі купили новий будинок, але не в Британії: що про це відомо

Принц Гаррі та Меган Маркл придбали новий будинок у Португалії в той час, як кузина Гаррі – принцеса Євгенія – хоче повернутися до Британії.
Повідомляється, що придбали герцог і герцогиня Сассекські нове житло для того, щоб бути ближчими до родини принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка, який працює в Португалії і тому вони живуть на дві країни – Португалію та Велику Британію. Принц Гаррі раніше був дружній з Євгенією, вони з Джеком кілька разів відвідували Сассекських у Каліфорнії.
Королівський експерт Річард Фіцуїльямс сказав Express.co.uk: "Євгенія і Джек переїхали до Фрогмору, коли Сассекські його звільнили. Євгенія і Джек відвідували їх у Каліфорнії, і, як повідомляється, вони також відпочивали з ними в Португалії. Тепер Сассекські придбали будинок у Португалії, де живуть Євгенія та Джек, оскільки він там працює, і вони, ймовірно, будуть бачитися частіше”.
Офіційно Гаррі та Меган та їхні представники цю інформацію не підтверджували.
Нагадаємо, що днями також стало відомо, що принц Ендрю, батько принцеси Євгенії, має намір зробити все можливе, щоб у Frogmore Cottage могла заселитися його дочка. Відомо, що король Чарльз запропонував Ендрю самому перебратися до Фрогмора, але герцог Йоркський не має наміру звільняти Royal Lodge, через який перебуває в конфлікті з братом.
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