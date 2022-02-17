Меган та Гаррі на майбутній коронації Чарльза: експерти діляться думками щодо присутності пари

Принц Гаррі та його дружина Меган живуть в США і не дуже поспішають хоча б відвідати своїх королівських родичів у Великій Британії.

Але королівські експерти вже зараз гадають, а чи покличуть Сассекських на коронацію принца Чарльза, коли настане його час стати королем Великої Британії.

Принц Чарльз, герцогиня Камілла, королева Єлизавета II та герцогиня Меган / Getty Images

Як пише Mirror, принца Гаррі та Меган Маркл можуть запросити на коронацію Чарльза. Навіть незважаючи на те, що вони 2020 року відмовилися від своїх королівських обов'язків. Раніше передбачалося, що в день коронації Чарльза на балконі Букінгемського палацу з'являться лише його найближчі родичі: дружина Камілла, якій Єлизавета II нещодавно надала титул "королеви-консорта", коли її чоловік стане королем, принц Вільям з дружиною Кетрін та дітьми. А ось коментаторка Крістін Росс сказала подкасту Royally Us, що Гаррі та Меган все ще можуть взяти участь у коронації.

"Я думаю, що Чарльз захоче зробити більший сімейну світлину королівської сім'ї", — сказала експертка.

Меган та Гаррі / Getty Images

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Поки що приїзд Сасекських до Великої Британії під питанням навіть на найближчий червень, коли відбудуться святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II. Принц Гаррі подав позов про судовий перегляд рішення Міністерства внутрішніх справ, яке забороняло йому особисто оплачувати поліцейську охорону його сім'ї під час перебування у Великій Британії. Чи дозволять герцогу Сассекскому це зробити, питання відкрите, але якщо ні, що ймовірніше, вони навряд чи з Меган взагалі колись приїдуть всією родиною до Великої Британії.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Associated Press

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