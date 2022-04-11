Меган та Гаррі планують переїзд із Каліфорнії: що трапилося

Принц Гаррі та Меган Маркл зараз живуть у Каліфорнії, але цілком імовірно можуть переїхати до Нью-Йорка. Це може бути пов'язане з політичними амбіціями герцогині Сассекської.

Від червня 2020 року подружжя Сассекських живе в Санта-Барбарі, на узбережжі центральної Каліфорнії. Але вже давно ходять чутки про те, що Меган Маркл має амбіції щодо завоювання політичного світу і вони з Гаррі подумують про оренду квартири на Мангеттені, в Нью-Йорку. У цьому районі розташована штаб-квартира ООН, яку Гаррі і Мег відвідали під час своєї поїздки до Нью-Йорка у вересні 2021 року.

Герцогиня Сасекська та принц Гаррі у Нью-Йорку / Associated Press

Американські політики вперше серйозно висунули ідею про те, що герцогиня зібралася у велику політику 2020 року, коли Меган назвала битву між Дональдом Трампом та Джо Байденом на президентських виборах "найважливішими виборами в нашому житті", ставши при цьому першою членкинею британської королівської сім'ї, яка взяла участь і проголосувала у виборах.

Повідомлялося, що наступні місяці герцогиня поступово почала налагоджувати зв'язки з членами Демократичної партії, пише The Sun. Серед людей, з якими зблизилася Меган була Мішель Обама, Гілларі Клінтон та з віце-президенткою Америки Камалою Гарріс.

Герцогиня Сасекська / Associated Press

А біограф Том Бавер одного разу зазначив, що герцогиня Сассекська має всі якості, необхідні для сильного кандидата і вона настільки серйозно ставиться до свого політичного майбутнього, що може балотуватися у президенти США у найближчі 10 років.

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