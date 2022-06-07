Меган та Гаррі представили фото доньки Лілібет на честь її першого дня народження

Меган та Гаррі представили фото доньки Лілібет на честь її першого дня народження

Маленькій Лілібет Діані 4 червня виповнився рік. З цієї нагоди за старою доброю традицією серед членів британської королівської родини Меган і Гаррі вирішили опублікувати перше офіційне фото маленької Лілі.

Фотографіями на своїй сторінці поділився фотограф Мішан Гарріман, нагадаємо, саме він робив фото для подружжя Сассекських, коли герцогиня Меган була вагітна дочкою.

"Це був такий привілей відсвяткувати перший день народження Лілібет з моєю та її родиною! Радість та аквагрим навколо ❤️", — написав під двома представленими кадрами фотограф.

(гортайте фото праворуч)

На другому знімку Меган тримає доньку на руках.

В акаунті британського Vogue також опублікували це фото дівчинки, а в підписі написали:

"Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор, дочка герцога і герцогині Сассекських, відсвяткувала свій перший день народження в суботу, перебуваючи у Великій Британії на святкуванні платинового ювілею королеви. Гаррі і Меган поділилися милою фотографією своєї доньки, коли їй виповнився рік".

День народження Лілі справді провела у Віндзорі і, мабуть, зустрічалася зі своєю тезкою королевою Єлизаветою II. Меган і Гаррі приїжджали на святкування платинового ювілею Її Величності, але поїхали раніше, ніж святкові вихідні завершилися.

Меган і Гаррі на службі у соборі Святого Павла / Фото: Associated Press

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