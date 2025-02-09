Меган у білому пальті, Гаррі в костюмі: Сасекські відвідали церемонію відкриття Invictus Games

8 лютого герцог та герцогиня Сассекські були присутні на відкритті Invictus Games, які цього року пройдуть у Ванкувері та Вістлері.
Адаптивний спортивний турнір, який Гаррі заснував 2014 року, триватиме до 16 лютого і вшановуватиме силу та мужність поранених, травмованих та хворих військовослужбовців та ветеранів по всьому світу.
На церемонії Меган з'явилася в пальті кольору слонової кістки від Sentaler з поясом на талії, нюдових туфлях-човниках на підборах від Aquazzura, вона розпустила довге волосся, зробила макіяж у теплих відтінках і доповнила лук браслетом Сartier Love і золотим годинником від Сartier.
Принц Гаррі був у костюмі, білій сорочці та краватці. У своєму Instagram, який Меган нещодавно знову запустила, вона ділилася відео у сторіз та показувала деякі кадри із заходу.
Цього разу у "Іграх" бере участь 550 учасників із 23 країн, вони змагатимуться у 11 адаптивних видах спорту. Серед цих команд і команда з України, якій публіка аплодувала стоячи.
На церемонії відкриття виступали Кеті Перрі, Ноа Кахан, Неллі Фуртадо, Роксана Бруно та Кріс Мартін із Coldplay.
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Кріс Мартін має особливий зв'язок з "Іграми" — він не лише написав гімн Invictus 2014 року, натхненний поемою "Invictus" Вільяма Ернеста Генлі, але і його музика стала саундтреком до церемоній нагородження медалями "Ігор".
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