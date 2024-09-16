Меган у мінісукні, а Гаррі у футболці та піджаку: подружжя сходило на тенісний турнір

Захід був організований Альянсом за права дітей на честь покійного сина Келлі Маккі Зайфен — однієї з близьких подруг Меган — Джорджа, який помер кілька років тому.

Герцогиня приїхала на захід у мінісукні кольору слонової кістки від Giuliva Heritage, яку доповнила коричневими туфлями Aquazurra, які вона носила під час туру Колумбією та сумкою-портфелем від Carolina Herrera на короткій ручці. У Меган було розпущене її довге волосся, вона одягла окуляри Ray-Ban, на зап'ястя у неї був її улюблений годинник Cartier і браслет Love з жовтого золота теж від Сartier.

Принц Гаррі приїхав на захід напередодні 40-річного ювілею. Він мав гарний елегантний вигляд у білій футболці, синіх джинсах, темно-синьому піджаку та парі сірих кросівок.

Фотографіями у своєму Instagram поділилася Келлі Маккі Зайфен.

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Нагадаємо, у неділю королівський палац привітав принца Гаррі з 40-річчям, опублікувавши вперше за кілька років фото герцога Сассекського у соцмережах. Чи були особисті привітання від членів сім'ї телефоном, не повідомляється.

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