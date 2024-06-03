Меган за це критикували: королева Камілла прийшла на дербі у невідповідному взутті

Королева Камілла та її чоловік король Чарльз відвідали днями фестиваль Дербі на іподромі Епсом, де у кінних змаганнях взяв участь кінь монаршої пари.

Скакун Трежер, який був виведений королевою Єлизаветою II, на жаль, посів лише 11-е місце з 12 коней, які брали участь у забігу, і змусив королівське подружжя сильно понервуватись. Фотографи заскочили, як Камілла ледь не гризла пальці, перебуваючи в рукавичках, коли уважно стежила за змаганнями.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Крім усього іншого, варто зазначити, що цього дня Її Величність мала чудовий вигляд. На ній був небесно-блакитний костюм від Bruce Oldfield, капелюх з блакитною стрічкою, прикрашений пером від Philip Treacy, а взута Камілла була в туфлі Eliot Zed на підборах. Зазвичай за взуття на підборах на траві часто критикували Меган, герцогиню Сассекську. Але королеву Каміллу за це навряд чи хтось наважиться критикувати у пресі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

У руках дружина монарха тримала сумку Сharlotte Elizabeth і була у шкіряних рукавичках. На шиї у королеви було перлинне намисто, а на грудях брошка The Minoru з кольоровим камінням. Це брошка з діамантами, рубінами та сапфірами у вигляді підкови, яку Камілла одягає не вперше і докладніше про прикрасу ми розповідали раніше.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

До речі, для цього виходу Камілла та Чарльз обрали схожі луки.

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