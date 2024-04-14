Меган знову критикують: що не так у новому образі дружини принца Гаррі

Герцогиня Сасекська обрала ансамбль у світлих відтінках та великі чорні сонцезахисні окуляри для появи на матчі з поло.

Меган супроводжувала принца Гаррі на змаганні Royal Salute Polo Challenge у Сентебалі у Палм-Біч, Маямі.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Герцогиня приїхала у сукні міді кольору слонової кістки від бренду Heidi Merrick з американським отвором, вирізами на животі та спині, а також із бантом ззаду. Вартість вбрання – 812 доларів. Вбрання доповнила туфлями-човниками на шпильках від Aquazzura за 695 доларів. Саме взуття і викликало обурення у шанувальників. Чому герцогиня Сассекська вирішила носити туфлі на високих підборах на траві, потенційно зіпсувавши поле?

"Взуття на танкетці краще доповнило б повсякденний елегантний образ з такої нагоди", "Якби я носила це, думаю, я поєднувала б його з танкеткою замість туфель на шпильці, але це тільки я", "Шпильки для гри на траві… правда? ! Не елегантно", — писали користувачі соцмережі Instagram, коментуючи образ Меган.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Втім, задля справедливості варто нагадати, що багато членів британської королівської родини з'являлися на траві на підборах. Найчастіше це відбувається на садовій вечірці в Букінгемському палаці або на кінних перегонах в Аскоті. Але їх за це не критикують.

Нагадаємо, ми вже згадували інші образи Меган Маркл на матчах поло у різні роки.

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