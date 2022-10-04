Меган знову на першому плані: опубліковано нові портрети герцога та герцогині Сассекських

У Мережі обговорюють нові портретні фотографії принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які зробив їхній друг і фотограф Місан Гарріман.

Кадри були зроблені в день церемонії One Young World, 6 вересня, у Манчестері. Цього ж дня, до речі, королева Єлизавета II з'явилася на своєму останньому публічному заході.

У своєму Instagram Місан Гарріман опублікував два портрети Меган та Гаррі – кольоровий та чорно-білий. На кольоровому Меган у червоній блузці та штанах зі стрілками від екологічного бренду Another Tomorrow зазнімкована трохи попереду Гаррі та тримає чоловіка за руку. Вона має серйозний вигляд та дивиться просто в камеру. У той час, як Гаррі має дещо збентежений вигляд.

На другому чорно-білому знімку пара знову тримається за руки і зазнімкована боком до камери. Незважаючи на те, що кадри були зроблені майже місяць тому, Місан Гарріман опублікував їх тільки зараз, мабуть, це пов'язано з жалобою за королевою Єлизаветою II, яка якраз нещодавно завершилася в королівській родині.

Меган і Гаррі, нагадаємо, були присутні на деяких заходах, пов'язаних із похороном бабусі принца в період від 8 до 19 вересня. Після чого відлетіли до США до дітей.

До речі, Місан Гарріман - саме той фотограф, який зробив знімки пари, коли вони перебували в очікуванні на народження своєї дочки Лілібет. Малечу, зазначимо, було названо на честь королеви.

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