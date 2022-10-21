Меган знову незадоволена: герцогиня Сассекська критикує їхній з Гаррі фільм для Netflix

Схоже, Меган і Гаррі після смерті королеви Єлизавети II роблять все можливе, щоб перекласти на чужі плечі відповідальність за все, що вони наговорили у фільмі, який знімає про їхнє життя в королівській родині стримінговий сервіс Netflix.

У нещодавньому новому інтерв'ю Меган для журналу Variety герцогиня Сассекська висловилася, що незадоволена документальним серіалом Netflix із принцом Гаррі. Коли її спитали, чого чекати глядачам від цього кіно, герцогиня відповіла, що це трохи не так, що ми говорили насправді. Маючи, ймовірно, на увазі, що Netflix все перебрехав, перевернув з ніг на голову і представив Сассекську і королівську родину в непривабливому світлі.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Враховуючи, що у ЗМІ з'являлася інформація про те, що після смерті королеви Єлизавети II Гаррі та Меган намагалися перезняти деякі сцени та скоригувати те, що вже було знято, але їм відмовили, не дивно, що тепер єдиний варіант викрутиться для пари – говорити, що вони ні до чого.

"Приємно мати можливість довірити свою історію комусь — досвідченій режисерці (Ліз Гарбус), роботою якої я давно захоплююсь, — навіть якщо це означає, що це може бути не так, як ми розповіли. Але ми не тому розповідали. Ми довіряємо нашу історію комусь іншому, а це означає, що вона пройде через їхній об'єктив. І це цікаво. Мій чоловік ніколи раніше не працював у цій галузі", - розповіла Меган у журналі Variety.

І додала, що їй було дуже цікаво спостерігати за процесом знімань, це було схоже на роботу над "Форс-мажорами" (серіал, завдяки якому Меган Маркл прославилася). "Навколо стільки творчої енергії і я бачу, як люди працюють разом і діляться своїми точками зору. Це було справді весело", — говорить герцогиня.

Передбачається, що серіал вийде в ефір наприкінці цього року після виходу п'ятого сезону "Корони" та розповість історію кохання пари. Також глядачі дізнаються про те, як Сассекським жилося в британській королівській родині.

В інтерв'ю для Variety Меган Маркл також розповіла, які у неї були стосунки з королевою Єлизаветою II.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

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