Меган і Гаррі 2016-го та 2026-го: Сасекські приєдналися до тренду і показали фото
Принц Гаррі та Меган Маркл лише познайомилися 2016 року, а їхній роман якраз почав набирати обертів.
Пара приєдналася до популярного в соцмережах тренду «2026 — це новий 2016» і показала фотографію десятирічної давності, а також відео, зняте їхньою дочкою принцесою Лілібет 2026 року.
«Коли 2026 відчувається так само, як 2016… потрібно було там побувати.
🎥 Автор фото: наша дочка», — підписала кадри герцогиня Сассекська.
Перше фото Меган і Гаррі з 2016-го показує нам, схоже, їхню подорож до Ботсвани, ту саму, після якої вони зрозуміли, що хочуть бути остаточно у стосунках.
А друге відео знято на території їхнього будинку в Монтесіто, у Каліфорнії, куди родина переїхала 2020 року, після того, як склали з себе королівські повноваження.
