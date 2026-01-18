Меган і Гаррі 2016-го та 2026-го: Сасекські приєдналися до тренду і показали фото

Принц Гаррі та Меган Маркл у 2016 році / © Instagram Меган Маркл

Пара приєдналася до популярного в соцмережах тренду «2026 — це новий 2016» і показала фотографію десятирічної давності, а також відео, зняте їхньою дочкою принцесою Лілібет 2026 року.

«Коли 2026 відчувається так само, як 2016… потрібно було там побувати.

Видео Меган и Гарри 2026 року / © Instagram Меган Маркл

🎥 Автор фото: наша дочка», — підписала кадри герцогиня Сассекська.

Перше фото Меган і Гаррі з 2016-го показує нам, схоже, їхню подорож до Ботсвани, ту саму, після якої вони зрозуміли, що хочуть бути остаточно у стосунках.

Принц Гаррі та Меган Маркл 2016 року / © Instagram Меган Маркл

А друге відео знято на території їхнього будинку в Монтесіто, у Каліфорнії, куди родина переїхала 2020 року, після того, як склали з себе королівські повноваження.

