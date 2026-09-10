Меган і Гаррі були здивовані новим розпорядженням короля Чарльза III

Меган та Гаррі / © Associated Press

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Принц Гаррі і Меган Маркл були здивовані тим, як швидко Букінгемський палац від імені короля Чарльза поширив лист, який роз'яснює їхній статус членів королівської родини, які не є членами що працюють на корону.

У листі високопосадовець палацу підтвердив офіційну позицію герцога та герцогині Сассекських. Повідомляється, що листа, випущеного від імені батька Гаррі, короля Чарльза, було передано команді Сассекських, пише журнал People.

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Король Чарльз, Меган і Гаррі / © Associated Press

Представник пари заявив, що подружжя «трохи здивоване, що їх не повідомило про це заздалегідь», повідомляє ВВС.

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У листі, нагадаємо, вказувалося, що Гаррі та Меган є «приватними особами» і, як і раніше, не можуть використовувати свої титули HRH (Їхня Королівська Високість).

Як повідомили джерела у палаці, ці роз'яснення з'явилися після «низки запитів» про роз'яснення ситуації з герцогом та герцогинею Сассекськими після їхнього повернення до країни. Вони були видані лордом-камергером лордом Бенйоном за вказівкою короля Чарльза III і були передані команді герцога Сассекського.

Меган Маркл і принц Гаррі / © Associated Press

У серпні родина Сассекських переїхала до Великої Британії напередодні початку навчального року їхніх дітей, семирічного принца Арчі та п'ятирічної принцеси Лілібет. Передбачається, що вони мешкають у приватному будинку за межами Лондона, але жодних подробиць із цього приводу немає.

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