Меган і Гаррі приєдналися до глобального заклику заборонити розробку штучного інтелекту

Меган та Гаррі / © Associated Press

Реклама

Меган Маркл і принц Гаррі продовжують свою кампанію щодо поінформованості про потенційні небезпеки штучного інтелекту.

Герцог і герцогиня Сассекські приєдналися до відомих імен з усього світу, підписавши заяву про «надінтелект» ШІ, націлену на такі технологічні компанії, як Google, OpenAI та Meta Platforms, які в цей час прагнуть створити штучний інтелект, здатний зрівнятися з людським або навіть перевершити його.

Гаррі та Меган / © Getty Images

«Ми закликаємо ввести заборону на розробку надінтелекту, яка не повинна бути знята доти, доки не буде досягнуто широкого наукового консенсусу щодо того, що це буде здійснюватися безпечно і контрольовано, а також поки не буде отримано сильної громадської підтримки», — йдеться в заяві пари, пише журнал People.

Реклама

Принц Гаррі доклав особисту записку: «Майбутнє ІІ має служити людству, а не замінювати його. Я переконаний, що справжнім показником прогресу стане не те, наскільки швидко ми рухаємось, а наскільки мудро ми діємо. Другого шансу не буде».

До Гаррі та Меган приєдналися підписи під листом таких діячів сфери технологій, як співзасновник Apple Стів Возняк та британський мільярдер Річард Бренсон, Стівен Фрай та Джозеф Гордон-Левітт, та інші.

Гаррі та Меган / © Associated Press

Лист надійшов лише за кілька тижнів після того, як герцог і герцогиня Сассекські оголосили про нове партнерство в межах батьківської мережі свого фонду Archewell Foundation, спрямованої на захист дітей від небезпек штучного інтелекту та інших проблем безпеки в Інтернеті.