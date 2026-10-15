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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
730
Час на прочитання
2 хв

Меган і Гаррі викликали фурор на своєму першому офіційному заході в Ноттінгемі

Герцог і герцогиня Сассекські сьогодні вперше з’явилися на публічному заході після повернення до Великої Британії наприкінці літа, відвідавши Ноттінгем.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл та принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

Сьогодні Меган і принц Гаррі відвідали студію звукозапису The Community Recording Studio (CRS) — благодійну організацію, створену для того, щоб надати молоді доступ до музичного обладнання та можливостей для звукозапису.

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

Цілий натовп людей вітав пару, багато хто прийшов з букетами квітів для Меган, і герцогиня не приховувала радості. Вона заявила британським шанувальникам, що «чудово повернутися», під час своєї першої публічної появи разом із принцом Гаррі.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Подружжя Сассекських підтримує низку благодійних організацій, зокрема громадський проєкт із забезпечення продовольством, створений після трагедії в Гренфелл-Тауер, та студію звукозапису, де Меган взяла участь в акторському майстер-класі.

Герцогиня обрала для виходу пальто з кашеміру від Joseph у поєднанні з кашеміровим светром з високим коміром від цього ж бренду та мінісумкою на короткій ручці. Її спідниця-олівець була моделі Oliena від The Fold глибокого сливового кольору, зшита з тканини Clever Crepe, спеціально розробленої для запобігання утворенню складок.

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Свій образ Меган доповнила бордовими туфлями на підборах від лондонського бренду Jennifer Chamandi та ременем від M&S. Волосся вона зібрала у високий хвіст, наділа кілька каблучок і годинник від Cartier, а на її обличчі був виразний макіяж.

Меган і Гаррі з захопленням спілкувалися з доброзичливими людьми під час прогулянки в королівському стилі, а критики пари заявили, що це була їхня спроба повернутися до виконання королівських обов’язків, хоча вони не є членами сім’ї, які можуть це робити.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Раніше король Чарльз чітко окреслив, яким буде статус принца Гаррі та Меган Маркл у Британії.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Instagram Меган Маркл

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