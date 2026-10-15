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Меган і Гаррі викликали фурор на своєму першому офіційному заході в Ноттінгемі
Герцог і герцогиня Сассекські сьогодні вперше з’явилися на публічному заході після повернення до Великої Британії наприкінці літа, відвідавши Ноттінгем.
Сьогодні Меган і принц Гаррі відвідали студію звукозапису The Community Recording Studio (CRS) — благодійну організацію, створену для того, щоб надати молоді доступ до музичного обладнання та можливостей для звукозапису.
Цілий натовп людей вітав пару, багато хто прийшов з букетами квітів для Меган, і герцогиня не приховувала радості. Вона заявила британським шанувальникам, що «чудово повернутися», під час своєї першої публічної появи разом із принцом Гаррі.
Подружжя Сассекських підтримує низку благодійних організацій, зокрема громадський проєкт із забезпечення продовольством, створений після трагедії в Гренфелл-Тауер, та студію звукозапису, де Меган взяла участь в акторському майстер-класі.
Герцогиня обрала для виходу пальто з кашеміру від Joseph у поєднанні з кашеміровим светром з високим коміром від цього ж бренду та мінісумкою на короткій ручці. Її спідниця-олівець була моделі Oliena від The Fold глибокого сливового кольору, зшита з тканини Clever Crepe, спеціально розробленої для запобігання утворенню складок.
Свій образ Меган доповнила бордовими туфлями на підборах від лондонського бренду Jennifer Chamandi та ременем від M&S. Волосся вона зібрала у високий хвіст, наділа кілька каблучок і годинник від Cartier, а на її обличчі був виразний макіяж.
Меган і Гаррі з захопленням спілкувалися з доброзичливими людьми під час прогулянки в королівському стилі, а критики пари заявили, що це була їхня спроба повернутися до виконання королівських обов’язків, хоча вони не є членами сім’ї, які можуть це робити.
Раніше король Чарльз чітко окреслив, яким буде статус принца Гаррі та Меган Маркл у Британії.