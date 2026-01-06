ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл готує неймовірний сюрприз для своїх шанувальників вже навесні

Стало відомо, що це може бути за книжка і коли вона з’явиться у продажу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Ця новина могла б змусити нервувати королівську родину Британії, але спокійно Меган не збирається слідом за принцом Гаррі писати свої мемуари.

Повідомляється, що герцогиня Сассекська готує до випуску свою першу кулінарну книжку, яка вийде після її шоу «З любов’ю, Меган», і, як кажуть, це «не зашкодить» родині Гаррі у Великій Британії, пише Daily Mail.

Меган Маркл на зніманнях її кулірованого шоу «З любов’ю, Меган» / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл на зніманнях її кулірованого шоу «З любов’ю, Меган» / © Instagram Меган Маркл

У її кулінарній книжці можуть бути рецепти її «спагетті на одній сковороді», «фруктового салату в райдужних тонах», а також її улюблених джемів та мармеладу.

Очікується також, що вона поділиться «порадами та рекомендаціями» щодо організації домашніх вечірок, які стали важливою частиною її шоу на Netflix.

Вихід книжки, який, як повідомляється, запланований на весну, швидше за все, збігатиметься з розширенням її бренду As Ever та включенням до нього ширшого асортименту непродовольчих товарів, таких як свічки.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie