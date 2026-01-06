Меган Маркл готує неймовірний сюрприз для своїх шанувальників вже навесні

Меган Маркл / © Associated Press

Ця новина могла б змусити нервувати королівську родину Британії, але спокійно Меган не збирається слідом за принцом Гаррі писати свої мемуари.

Повідомляється, що герцогиня Сассекська готує до випуску свою першу кулінарну книжку, яка вийде після її шоу «З любов’ю, Меган», і, як кажуть, це «не зашкодить» родині Гаррі у Великій Британії, пише Daily Mail.

Меган Маркл на зніманнях її кулірованого шоу «З любов’ю, Меган» / © Instagram Меган Маркл

У її кулінарній книжці можуть бути рецепти її «спагетті на одній сковороді», «фруктового салату в райдужних тонах», а також її улюблених джемів та мармеладу.

Очікується також, що вона поділиться «порадами та рекомендаціями» щодо організації домашніх вечірок, які стали важливою частиною її шоу на Netflix.

Вихід книжки, який, як повідомляється, запланований на весну, швидше за все, збігатиметься з розширенням її бренду As Ever та включенням до нього ширшого асортименту непродовольчих товарів, таких як свічки.