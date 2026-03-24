Меган Маркл і принц Гаррі анонсували новий серіал: про що він буде
Меган Маркл та принц Гаррі оголошують про новий проєкт, над яким працюють спільно зі стримінгом Netflix.
Герцог та герцогиня Сассекські виступлять продюсерами драматичного серіалу про гру у поло. Дія поки що безіменного серіалу розгортатиметься в «процвітаючому місті кінного спорту» Веллінгтоні, штат Флорида, а сюжет, за даними видання, «крутитиметься навколо складних взаємин між двома ворогуючими командами та сім’ями, які ними керують».
Вважається, що серіал натхненний проєктом мрії принца Гаррі, документальним серіалом POLO, прем’єра якого пройшла з невисокими рейтингами і дія якого розгорталася в тому самого місці.
Принц Гаррі сам багато років грає в поло, часто повертаючись у сідло для участі у благодійних матчах.
Як повідомляє Deadline, новий драматичний серіал продюсуватиметься компанією Archewell Productions, що належить Гаррі та Меган, а також компанією Fake Empire Джоша Шварца та Стефані Севідж.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у пари натягнуті стосунки зі стримінговим гігантом, але представники Netflix та пари спростували ці твердження. Та й нова співпраця говорить про інше.