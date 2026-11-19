Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press

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Сім'я була помічена на вечірці з нагоди відкриття зимового парку розваг Hyde Park Winter Wonderland разом із двома дітьми – принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Принц Гаррі катався на атракціоні «автодром» із семирічним Арчі, а п'ятирічна Лілібет з мамою Меган спостерігали за ними збоку. Фотографіями із заходу поділилося видання The Mirror.

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Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Меган одягнена в теплу куртку з хутряним коміром і шапку, принц Гаррі також у куртці та бейсболці.

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Цей вихід у світ для Сассекських був першим після повернення принца Гаррі з України, де він відвідав Львів. Там британський принц зустрівся з пораненими ветеранами та медиками, а також взяв участь у 6-х національних «Іграх Нескорених». Нам також відомо, що одна із волонтерок заходу вручила герцогу подарунки для його дітей, можливо, ми побачимо їх пізніше в Instagram у Меган.

Принц Гаррі в Україні / © Associated Press

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