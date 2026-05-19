- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 319
- Час на прочитання
- 1 хв
Меган Маркл і принца Гаррі не запросили на королівське весілля в Британії
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не будуть присутні на весіллі кузена Гаррі — Пітера Філліпса — та його нареченої Гаррієт Сперлінг.
Герцог Сассекський не був запрошений на весілля, яке відбудеться 6 червня. Друг пари розповів виданню Hello! про причини такого рішення.
«Пітер і Гаррі не спілкувалися кілька років і просто втратили зв’язок, тому його не запросили».
41-річний принц Гаррі та 48-річний Пітер виросли, відвідуючи багато королівських заходів, від параду Trooping the Colour (щорічного святкування дня народження монарха) до церковних служб, які члени королівської сім’ї відвідують під час таких свят, як Різдво і Великдень.
Але після того, як герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від своїх королівських обов’язків і переїхали до Каліфорнії 2020 року, Гаррі бачили разом з Пітером лише на похороні їхньої бабусі королеви Єлизавети II та дідуся принца Філіпа. Більше вони не підтримували зв’язку та не спілкувалися. Також на весілля не запросили експринца Ендрю.
Нагадаємо, принц Гаррі був присутній на весіллі Пітера та його першої дружини Отем Келлі 2008 року, тоді його супроводжувала його дівчина Челсі Деві.