Суспільство
319
Меган Маркл і принца Гаррі не запросили на королівське весілля в Британії

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не будуть присутні на весіллі кузена Гаррі — Пітера Філліпса — та його нареченої Гаррієт Сперлінг.

Пітер Філліпс, Меган та Гаррі

Пітер Філліпс, Меган та Гаррі / © Associated Press

Герцог Сассекський не був запрошений на весілля, яке відбудеться 6 червня. Друг пари розповів виданню Hello! про причини такого рішення.

«Пітер і Гаррі не спілкувалися кілька років і просто втратили зв’язок, тому його не запросили».

Пітер Філліпс та його наречена Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

41-річний принц Гаррі та 48-річний Пітер виросли, відвідуючи багато королівських заходів, від параду Trooping the Colour (щорічного святкування дня народження монарха) до церковних служб, які члени королівської сім’ї відвідують під час таких свят, як Різдво і Великдень.

Принц Гаррі та Пітер Філліпс на похороні королеви Єлизавети II / © Associated Press

Але після того, як герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від своїх королівських обов’язків і переїхали до Каліфорнії 2020 року, Гаррі бачили разом з Пітером лише на похороні їхньої бабусі королеви Єлизавети II та дідуся принца Філіпа. Більше вони не підтримували зв’язку та не спілкувалися. Також на весілля не запросили експринца Ендрю.

Пітер Філліпс, Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

Нагадаємо, принц Гаррі був присутній на весіллі Пітера та його першої дружини Отем Келлі 2008 року, тоді його супроводжувала його дівчина Челсі Деві.

