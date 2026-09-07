Меган Маркл хоче миру з принцесою Кейт, але є умова

Принцеса Кейт і Меган Маркл / © Associated Press

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Герцог і герцогиня Сассекські та їхні діти, принц Арчі та принцеса Лілібет, повернулися до Великої Британії минулого тижня, щоб розпочати нове життя після шести років життя у США.

Повернення до Британії приверне увагу до відносин Меган і Гаррі з принцом Вільямом та його дружиною принцесою Кетрін, оскільки, за повідомленнями, стосунки між двома парами досить напружені, доки Сассекські перебували у Каліфорнії. Більше того, між ними є давній і невирішений конфлікт.

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Принцеса Кейт та Меган Маркл / © Associated Press

Як повідомляє видання express, 45-річна Меган хотіла б помиритися зі своєю 44-річною невісткою Кейт, але "якщо для цього їй не доведеться благати". Джерело також додало, що «Меган не збирається ні перед ким принижуватися, і тим більше перед Кейт», і що у герцогині «дуже чіткі межі», щоб захистити себе від подій, що травмують.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про скелети в шафі принца Гаррі і чого боїться герцог Сассекський.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

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