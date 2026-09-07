ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл хоче миру з принцесою Кейт, але є умова

Після повернення до Великої Британії Меган Марк має намір налагодити стосунки з принцесою Уельською Кейт.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Принцеса Кейт та Меган Маркл

Принцеса Кейт і Меган Маркл / © Associated Press

Герцог і герцогиня Сассекські та їхні діти, принц Арчі та принцеса Лілібет, повернулися до Великої Британії минулого тижня, щоб розпочати нове життя після шести років життя у США.

Повернення до Британії приверне увагу до відносин Меган і Гаррі з принцом Вільямом та його дружиною принцесою Кетрін, оскільки, за повідомленнями, стосунки між двома парами досить напружені, доки Сассекські перебували у Каліфорнії. Більше того, між ними є давній і невирішений конфлікт.

Принцеса Кейт та Меган Маркл / © Associated Press

Принцеса Кейт та Меган Маркл / © Associated Press

Як повідомляє видання express, 45-річна Меган хотіла б помиритися зі своєю 44-річною невісткою Кейт, але "якщо для цього їй не доведеться благати". Джерело також додало, що «Меган не збирається ні перед ким принижуватися, і тим більше перед Кейт», і що у герцогині «дуже чіткі межі», щоб захистити себе від подій, що травмують.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про скелети в шафі принца Гаррі і чого боїться герцог Сассекський.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie