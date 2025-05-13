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Меган Маркл критикують за піжаму: що сталося і до чого тут її син Арчі
Нещодавно Меган Маркл опублікувала зворушливу фотографію себе і своїх двох дітей — сина Арчі та доньки Лілі — на честь Дня матері.
На знімку Меган стоїть спиною до камери, а її діти вилізли на неї з двох боків. Герцогиня часто показує, що вона така сама мати, як і решта, багато працює і намагається проводити час з дітьми, але знімок містив одну деталь, яку описує видання Daily Mail і яка натякає на те, що Меган, звісно ж, не така мати, як решта простих смертних.
На фотографії, яка зібрала захоплені коментарі 2,9 мільйона підписників Меган, шестирічний принц Арчі одягнений в особливо дорогу піжаму, пошиту ексклюзивним нью-йоркським дизайнерським брендом La Ligne NY вартістю трохи більше 80 доларів. Стильний комплект одягу для сну включає білі штани з темно-синім окантуванням та відповідну сорочку з довгими рукавами, коміром і кишенею з лівого боку. Дитяча піжама, відома як «темно-синя/біла піжама Enfant Bonne Nuit», була випущена обмеженим тиражем і більше не продається. Але її вартість недешева і навряд чи більшість батьків захочуть витрачатися на такий дорогий одяг для сну своїх дітей.
Втім, критикувати за це герцогиню Сассекську навряд чи має сенс, адже вона жінка не бідна, займається бізнесом і одружена з британським принцом, який також має непогану спадщину, а також працює і заробляє.
Зазначимо, що одяг, який носять діти принца та принцеси Уельських, швидко розмітають з полиць британських бутиків, і вартість цього одягу коливається в межах таких самих сум.