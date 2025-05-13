Меган Маркл критикують за піжаму: що сталося і до чого тут її син Арчі

Меган Маркл / © Associated Press

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На знімку Меган стоїть спиною до камери, а її діти вилізли на неї з двох боків. Герцогиня часто показує, що вона така сама мати, як і решта, багато працює і намагається проводити час з дітьми, але знімок містив одну деталь, яку описує видання Daily Mail і яка натякає на те, що Меган, звісно ж, не така мати, як решта простих смертних.

На фотографії, яка зібрала захоплені коментарі 2,9 мільйона підписників Меган, шестирічний принц Арчі одягнений в особливо дорогу піжаму, пошиту ексклюзивним нью-йоркським дизайнерським брендом La Ligne NY вартістю трохи більше 80 доларів. Стильний комплект одягу для сну включає білі штани з темно-синім окантуванням та відповідну сорочку з довгими рукавами, коміром і кишенею з лівого боку. Дитяча піжама, відома як «темно-синя/біла піжама Enfant Bonne Nuit», була випущена обмеженим тиражем і більше не продається. Але її вартість недешева і навряд чи більшість батьків захочуть витрачатися на такий дорогий одяг для сну своїх дітей.

Меган Маркл з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

Втім, критикувати за це герцогиню Сассекську навряд чи має сенс, адже вона жінка не бідна, займається бізнесом і одружена з британським принцом, який також має непогану спадщину, а також працює і заробляє.

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Зазначимо, що одяг, який носять діти принца та принцеси Уельських, швидко розмітають з полиць британських бутиків, і вартість цього одягу коливається в межах таких самих сум.