Меган Маркл критикують за використання титулу: що знову сталося

Меган Маркл

Реклама

Але виявилося, що Меган Маркл продовжує його використовувати всупереч волі покійної королеви Єлизавети II, а доказ цього сплив на нещодавно опублікованій фотографії.

Технічно Меган і Гаррі зберігають титули «Його/Її Королівська Високість», хоча більше не можуть використовувати їх на публіці чи в комерційних цілях. Ця домовленість була частиною їхньої угоди з королевою Єлизаветою II, коли вони склали повноваження старших діючих членів королівської сім’ї 2020 року.

Меган Маркл на шоу Джеймі Керн Ліма

А під час нещодавнього інтерв’ю на подкасті Джеймі Керн Ліма, гостею якого стала Меган, ведуча згадала, як герцогиня подарувала їй кошик із запискою, де було написано: «З найкращими побажаннями від Її Королівської Високості герцогині Сассекської». До записки додалося органічне морозиво та перев’язана стрічкою банка джему.

Реклама

«Одного разу, коли я була дуже напружена, до мене в гості прийшли родичі чоловіка і всі ці люди», — сказала Керн Ліма, маючи на увазі Меган. «Ви привезли цей подарунковий кошик із морозивом, домашнім полуничним джемом, щоб покласти його поверх морозива, просто щоб подивитися, чи допоможе це полегшити мою ношу. Це було схоже на те, ніби ви на моєму місці і відчуваєте те, що я відчувала, і мені навіть не потрібно було нічого вам говорити. І ви робите щось, що додає цінності мого життя», — розповіла ведуча, цитує її слова журнал People.

У соцмережах відразу звернули увагу на те, що Меган продовжує використовувати свій королівський титул в особистих цілях, підписуючи приватні листівки, проте не для публічних чи комерційних цілей, тому жодного порушення домовленостей із покійною королевою немає.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Нагадаємо, у цьому самому інтерв’ю Меган Маркл вперше прокоментувала публічно чутки про розлучення із принцом Гаррі.