Суспільство
119
1 хв

Меган Маркл може повернутися до Великої Британії вперше за чотири роки: що відомо

Герцогиня Сассекська може повернутися на батьківщину свого чоловіка принца Гаррі, якщо їм буде забезпечений поліцейський захист.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Цього літа Меган Маркл може вперше від 2022 року приєднатися до принца Гаррі у Великій Британії. Очікується, що 41-річний герцог Сассекський перебуватиме у Бірмінгемі на урочистостях, присвячених початку Ігор Invictus.

Однак його надії на те, що поряд з ним буде його дружина Меган, швидше за все, залежать від того, чи буде підвищений рівень охорони в його рідній країні. Наразі проводиться перевірка та остаточне рішення ще не ухвалено, пише журнал People.

Меган і Гаррі на Іграх Invictus / © Getty Images

На більшості попередніх «Ігор Нескорених» принца Гаррі супроводжувала його дружина. Вона також відвідувала заходи, присвячені зворотному відліку до ігор у Ванкувері, у лютому 2024 року. Крім того, вони обидвоє були в Дюссельдорфі на заходах, присвячених річниці ігор, у вересні 2022 року.

Принц Гаррі, який довгий час виступав за відновлення повної охорони після того, як відмовився від обов’язків члена королівської сім’ї 2020 року, у кількох інтерв’ю ясно дав зрозуміти, що не почувається в безпеці, беручи із собою дружину та двох дітей, принца Арчі та принцесу Лілібет без достатньої охорони.

Принц Гаррі в Лондоні / © Associated Press

Герцог Сассекський та його команда в даний час очікують рішення про те, чи буде відновлено повномасштабну охорону для нього та його родини під час їхнього візиту до Великої Британії.

119
