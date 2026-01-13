- Дата публікації
Меган Маркл може повернутися до Великої Британії вперше за чотири роки: що відомо
Герцогиня Сассекська може повернутися на батьківщину свого чоловіка принца Гаррі, якщо їм буде забезпечений поліцейський захист.
Цього літа Меган Маркл може вперше від 2022 року приєднатися до принца Гаррі у Великій Британії. Очікується, що 41-річний герцог Сассекський перебуватиме у Бірмінгемі на урочистостях, присвячених початку Ігор Invictus.
Однак його надії на те, що поряд з ним буде його дружина Меган, швидше за все, залежать від того, чи буде підвищений рівень охорони в його рідній країні. Наразі проводиться перевірка та остаточне рішення ще не ухвалено, пише журнал People.
На більшості попередніх «Ігор Нескорених» принца Гаррі супроводжувала його дружина. Вона також відвідувала заходи, присвячені зворотному відліку до ігор у Ванкувері, у лютому 2024 року. Крім того, вони обидвоє були в Дюссельдорфі на заходах, присвячених річниці ігор, у вересні 2022 року.
Принц Гаррі, який довгий час виступав за відновлення повної охорони після того, як відмовився від обов’язків члена королівської сім’ї 2020 року, у кількох інтерв’ю ясно дав зрозуміти, що не почувається в безпеці, беручи із собою дружину та двох дітей, принца Арчі та принцесу Лілібет без достатньої охорони.
Герцог Сассекський та його команда в даний час очікують рішення про те, чи буде відновлено повномасштабну охорону для нього та його родини під час їхнього візиту до Великої Британії.