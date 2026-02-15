Меган Маркл на День Валентина вперше показала обличчя дочки публіці, опублікувавши нову фотографію

Принц Гаррі з дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Реклама

У День святого Валентина Меган опублікувала фото свого чоловіка принца Гаррі з дочкою Лілібет на руках та червоними повітряними кулями та підписала кадр:

«Ці двоє + Арчі = мої вічні Валентини♥️».

Принц Гаррі з дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

На знімку Гаррі стоїть у полі та тримає на руках дочку. Одягнена Лілі в рожеву сукню та білі колготи. На знімку вперше чітко видно обличчя дівчинки, хоча раніше Сасекські не показували публіці обличчя своїх дітей через міркування безпеки.

Реклама

У п’ятницю, 13 лютого, Меган і Гаррі були помічені за вечерею на честь Дня святого Валентина в одному зі своїх улюблених ресторанів — Funke у Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія.

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Також у День Закоханих принц та принцеса Уельські поділилися новим знімком у соцмережах.