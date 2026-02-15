ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
303
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл на День Валентина вперше показала обличчя дочки публіці, опублікувавши нову фотографію

Меган Маркл уперше від моменту першого дня народження доньки Лілі показала на фотографії, який вигляд має її майже п'ятирічна донечка.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Гаррі з дочкою Лілі

Принц Гаррі з дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

У День святого Валентина Меган опублікувала фото свого чоловіка принца Гаррі з дочкою Лілібет на руках та червоними повітряними кулями та підписала кадр:

«Ці двоє + Арчі = мої вічні Валентини♥️».

Принц Гаррі з дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі з дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

На знімку Гаррі стоїть у полі та тримає на руках дочку. Одягнена Лілі в рожеву сукню та білі колготи. На знімку вперше чітко видно обличчя дівчинки, хоча раніше Сасекські не показували публіці обличчя своїх дітей через міркування безпеки.

У п’ятницю, 13 лютого, Меган і Гаррі були помічені за вечерею на честь Дня святого Валентина в одному зі своїх улюблених ресторанів — Funke у Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія.

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Також у День Закоханих принц та принцеса Уельські поділилися новим знімком у соцмережах.

Дата публікації
Кількість переглядів
303
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie