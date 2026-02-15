- Дата публікації
Меган Маркл на День Валентина вперше показала обличчя дочки публіці, опублікувавши нову фотографію
Меган Маркл уперше від моменту першого дня народження доньки Лілі показала на фотографії, який вигляд має її майже п'ятирічна донечка.
У День святого Валентина Меган опублікувала фото свого чоловіка принца Гаррі з дочкою Лілібет на руках та червоними повітряними кулями та підписала кадр:
«Ці двоє + Арчі = мої вічні Валентини♥️».
На знімку Гаррі стоїть у полі та тримає на руках дочку. Одягнена Лілі в рожеву сукню та білі колготи. На знімку вперше чітко видно обличчя дівчинки, хоча раніше Сасекські не показували публіці обличчя своїх дітей через міркування безпеки.
У п’ятницю, 13 лютого, Меган і Гаррі були помічені за вечерею на честь Дня святого Валентина в одному зі своїх улюблених ресторанів — Funke у Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія.
Також у День Закоханих принц та принцеса Уельські поділилися новим знімком у соцмережах.