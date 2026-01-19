Меган Маркл нервуватиме, повернувшись до Британії: експерт назвав причину

Герцогиня Сасекська / © Getty Images

Меган не відвідувала Велику Британію від 2022 року, від моменту похорону королеви Єлизавети II, а принц Гаррі за останні чотири роки здійснював на батьківщину лише поодинокі поїздки. Однак невдовзі це може змінитися.

Хоча герцог та герцогиня Сассекські це не підтвердили офіційно, передбачається, що Меган може цього літа вирушити в подорож через океан разом зі своїм чоловіком, на заходи, пов’язані з Іграми Invictus, які 2027 року відбудуться у Бірмінгемі. Також ходять чутки, що пара може взяти із собою своїх дітей, шестирічного принца Арчі та чотирирічну принцесу Лілібет.

Меган і Гаррі на Іграх Invictus / © Getty Images

Проте експерт із королівської родини Річард Фіцвіліамс заявив, що якщо Меган повернеться, вона, швидше за все, «нервуватиме». Це пов’язано з проблемами, що продовжуються, які у неї виникають у країні походження її чоловіка, яку пара залишила шість років тому.

В інтерв’ю газеті The Express пан Фіцвіліамс сказав: «Я думаю, вона нервуватиме. Розкол у королівській сім’ї ще не зажив. Її рейтинг у опитуваннях становить близько 20 відсотків, проти неї виступають 2/3, що навряд чи може бути набагато гіршим. Преса її ненавидить, що створить проблеми».

Меган і Гаррі в Лондоні 2022 року на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II / © Associated Press

Нагадаємо, принц Гаррі зараз домагається того, щоб їм повернули поліцейську охорону у Британії. Тільки тоді стане можливим приїхати до країни разом із дітьми, адже інакше герцог не почувається у безпеці та переживає за свою родину.