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Меган Маркл нервує через дітей у Великій Британії: що сталося
Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до Великої Британії наприкінці минулого місяця. Тепер Меган належить возити своїх дітей до школи, як і безлічі інших британських мам, не використовуючи охорону, що викликає у герцогині тривогу.
За словами подруги герцогині Сассекської, вона, мабуть, нервується з приводу того, як відвозитиме дітей до школи, тоді як питання безпеки її сім'ї залишається невирішеним.
Шість років герцог та герцогиня Сассекські жили в США та їхні діти — принц Арчі та принцеса Лілібет ходили до школи там. Але після повернення до Великої Британії, вони, як передбачається, проживатимуть у Котсуолдсі, а діти розпочнуть новий навчальний рік у вересні у британській школі.
Як пише Mirror, герцог і герцогиня Сассекські ухвалили це рішення, тому що хотіли, щоб їхні діти здобули освіту у Великій Британії, а не через нову пропозицію по роботі для Меган, як передбачалося раніше.
Герцог Сассекський кілька разів звертався до Королівського та VIP-виконавчого комітету (RAVEC) з проханням оцінити роботу його охорони, але, як повідомляється, досі чекає бажаного результату. Схоже, у Гаррі з'явилася нова надія на надання йому охорони за рахунок платників податків після того, як було призначено нове розслідування терористичної загрози щодо його сім'ї.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого найбільше бажає король Чарльз III від своїх синів.