Меган Маркл нервує через дітей у Великій Британії: що сталося

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

За словами подруги герцогині Сассекської, вона, мабуть, нервується з приводу того, як відвозитиме дітей до школи, тоді як питання безпеки її сім'ї залишається невирішеним.

Шість років герцог та герцогиня Сассекські жили в США та їхні діти — принц Арчі та принцеса Лілібет ходили до школи там. Але після повернення до Великої Британії, вони, як передбачається, проживатимуть у Котсуолдсі, а діти розпочнуть новий навчальний рік у вересні у британській школі.

Реклама

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Як пише Mirror, герцог і герцогиня Сассекські ухвалили це рішення, тому що хотіли, щоб їхні діти здобули освіту у Великій Британії, а не через нову пропозицію по роботі для Меган, як передбачалося раніше.

Реклама

Герцог Сассекський кілька разів звертався до Королівського та VIP-виконавчого комітету (RAVEC) з проханням оцінити роботу його охорони, але, як повідомляється, досі чекає бажаного результату. Схоже, у Гаррі з'явилася нова надія на надання йому охорони за рахунок платників податків після того, як було призначено нове розслідування терористичної загрози щодо його сім'ї.

Меган Маркл і принц Гаррі / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого найбільше бажає король Чарльз III від своїх синів.

Новини партнерів