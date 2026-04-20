- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 237
- Час на прочитання
- 1 хв
Меган Маркл носить каблучки за 5 тисяч доларів, як романтичний жест на адресу принца Гаррі
Герцогиня Сассекська обожнює ювелірні прикраси і часто обирає ті, які мають якийсь цікавий сенс.
Під час поїздки до Австралії з якої подружжя Сассекських вже повернулося додому, Меган носила дві каблучки із зображенням сузір’їв від лос-анджелеського дизайнера Логана Голлоуелла, додавши до свого гардеробу елементи, характерні для її рідного штату Каліфорнія.
Одна каблучка була з діамантами у вигляді знака «Діва» вартістю 2940 доларів і друга каблучка із зображенням сузір’я «Лева» вартістю 2281 доларів. Водночас Діва є астрологічним знаком Гарі, а Лев — знаком Меган.
Як повідомляє The Daily Mail, Меган також має два кулони з сузір’ями від Логана Голлоуелла: один для Тельця — знака зодіаку її сина, принца Арчі, — а інший для Близнят, знака зодіаку її дочки, принцеси Лілібет.
Також у поїздці Австралією герцогиня Сассекська носила своє обручку з валлійського золота, браслет Cartier Love і годинник Cartier, які раніше належали принцесі Діані.