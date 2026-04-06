ТСН у соціальних мережах

Меган Маркл опублікувала кілька милих великодніх відео з дітьми - Арчі та Лілі

Меган Маркл поділилася моментами великодніх розваг зі своїми дітьми – принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Меган Маркл

Герцогиня Сассекська поділилася моментами своїх великодніх розваг із принцом Гаррі та їхніми дітьми.

5 квітня, Меган та Гаррі відзначили свято зі своїми дітьми, 6-річним принцом Арчі та 4-річною принцесою Лілібет. 44-річна Меган поділилася деякими яскравими моментами у серії відеороликів у Instagram.

На одному з відеороликів діти біжать травою з великодніми кошиками в руках, у пошуках яєць. Лілібет одягла з цієї нагоди святкові заячі вушка під рожеву сукню.

На іншому відео брат і сестра з кошиками, наповненими солодощами та дрібницями, йдуть кам'яною доріжкою в саду, а поряд з ними їхній пес.

Також Меган опублікувала відео з Лілі, як вона йде босоніж травою, тримаючи в руках великого м'якого зайця.

А в ще одному ролику діти продемонстрували свої художні здібності, використовуючи пристрій, що обертається, під назвою "Дивний декоратор яєць", щоб розфарбувати яйця.

Меган супроводжувала свій пост простим підписом: «Щасливого Великодня!».

Нагадаємо, члени британської королівської родини вчора зібралися на великодній службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Дата публікації
Кількість переглядів
445
Наступна публікація

