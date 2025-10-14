Меган Маркл опублікувала відео і показала, як з принцом Гаррі проводила час у Нью-Йорку

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Вирушивши у ділову поїздку до Великого Яблука з принцом Гаррі, герцогиня Сассекська поділилася своїми враженнями у Instagram-ролику.

«До наступної зустрічі, Нью-Йорку — дякую за спогади! (Ти справді знаєш, як зачарувати дівчину)», — підписала Меган свій пост.

Відео, що супроводжується піснею Діни Вашингтон «If I Were A Bell», починається з вигляду хмар з борту літака. Потім Меган показала печива кумедних форм, включаючи емодзі зі смайликом та нью-йоркське таксі.

Реклама

У ролику герцогиня демонструє на вішаках свій дорожній гардероб, що включає штани та блейзери, а також туфлі, виставлені в ряд. Є в кадрі й усміхнений принц Гаррі, одягнений у спортивні штани та футболку він стоїть босоніж біля дверей.

© Instagram Меган Маркл

Меган показала у ролику, як наносить макіяж сидячи за туалетним столиком. А також, як вона та принц Гаррі, тримаючись за руки, позують для фотографій на галавечорі, присвяченому Всесвітньому дню психічного здоров’я, організованому Project Healthy Minds.

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Нагадаємо, для двох своїх офіційних виходів у Нью-Йорку герцогиня Сассекська обрала прикраси від українського бренду.