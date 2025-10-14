ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл опублікувала відео і показала, як з принцом Гаррі проводила час у Нью-Йорку

Меган Маркл поділилася особистими відео з нещодавньої поїздки до Нью-Йорка у своєму блогу в Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Вирушивши у ділову поїздку до Великого Яблука з принцом Гаррі, герцогиня Сассекська поділилася своїми враженнями у Instagram-ролику.

«До наступної зустрічі, Нью-Йорку — дякую за спогади! (Ти справді знаєш, як зачарувати дівчину)», — підписала Меган свій пост.

Відео, що супроводжується піснею Діни Вашингтон «If I Were A Bell», починається з вигляду хмар з борту літака. Потім Меган показала печива кумедних форм, включаючи емодзі зі смайликом та нью-йоркське таксі.

У ролику герцогиня демонструє на вішаках свій дорожній гардероб, що включає штани та блейзери, а також туфлі, виставлені в ряд. Є в кадрі й усміхнений принц Гаррі, одягнений у спортивні штани та футболку він стоїть босоніж біля дверей.

© Instagram Меган Маркл

Меган показала у ролику, як наносить макіяж сидячи за туалетним столиком. А також, як вона та принц Гаррі, тримаючись за руки, позують для фотографій на галавечорі, присвяченому Всесвітньому дню психічного здоров’я, організованому Project Healthy Minds.

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Нагадаємо, для двох своїх офіційних виходів у Нью-Йорку герцогиня Сассекська обрала прикраси від українського бренду.

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie